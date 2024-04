De Saint-Philippe à Saint-Paul : six courses pour l'ultra trail de l'océan Indien

Les six courses de l'ultra trail de l'océan Indien (UTOI) auront lieu du jeudi 2 mai au dimanche 5 mai 2024. Intitulée Ultra trail des géants, l'épreuve la plus longue sera courue le long d'un trajet 164 km avec 9.300 mètres de dénivelé. Le départ sera donné à Saint-Philippe et l'arrivée sera jugée à Saint-Paul. Les courses ont été présentées par les organisateurs au cours d'une conférence de presse tenue ce jeudi 25 avril 2024 à Saint-Paul (Photo rb/www.imazpress.com)

• L’ultra trail des géants (en solo) - 164 km et 9300 de D+

Le parcours, reliant Saint-Philippe à Saint-Paul passe par le volcan, le Grand Bassin, le cirque de Mafate et surtout, "la remontée vers le Maido (oubliée depuis de longues années) et ses paysages époustouflants. Tenez-vous bien : cette remontée se fera après…115 km dans les jambes" souligne les organisateurs.

• Le relai du 164 km

Cette course se base sur l'Ultra Ttail des géants. Elle comportera six relayeurs avec une exclusivité de l'UTOI: un relayeur qui abandonne ne disqualifiera pas son équipe qui pourra continuer. Le relai empruntera le même parcours que celui en solo.

• Le Speedgoat 117 - 117 km, 6300 de D+

Il prendra le départ sur le site de la Plaine des Cafres, il empruntera également le parcours du 164 pour une remontée vers le Maïdo et une arrivée à Saint-Paul. "Une course épique, traversant des paysages à couper le souffle, dans une ambiance conviviale mais toujours sportive" commentent les organisateurs

• Le méga trail de l'Ouest (72 km en solo), le méga trail de l'Ouest relai (72 km) et le méga trail des pétrels (43 km en solo) "clôtureront cette manifestation de grande envergure destinée uniquement aux amoureux du trail et de la nature" informent les organisateurs.

Les marmailles ne seront pas oubliés, le trail des ti géants sera couru sur 2 km pour les enfants de 7 à 11 ans, sur 3 km pour les marmailles de 12 à 13 ans et sur 4,5 km pour les ados de 14 ans à 15 ans. Ces courses auront lieu au stade olympiue de Saint-Paul.

