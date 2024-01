Débrayage des pompiers de Saint-Paul : Emmanuel Séraphin visite leurs locaux

Ce vendredi 12 janvier 2024, le maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin, s’est rendu dans les trois sites des pompiers du territoire : à Savanna, au Bernica et à La Saline-les-Bains. L’occasion pour la Municipalité de réitérer son soutien aux sapeurs-pompiers. Un débrayage s'est déroulé ce jeudi pour dénoncer les conditions de travail des pompiers de la commune (Photo Saint-Paul)

"Cette visite sur le terrain a permis de constater plusieurs dysfonctionnements majeurs susceptibles de mettre en danger la population. La situation actuelle est particulièrement préoccupante" dénonce la commune.

"Ce manque flagrant de moyens est inacceptable pour une commune qui compte plus de 105 597 Saint-Pauloises et Saint-Paulois et dont 65% d’entre eux vivent dans les hauts" affirme-t-elle.

"Ce que nous souhaitons pour notre Ville, c’est de réunir toutes les conditions afin de garantir la sécurité des biens et des personnes", réaffirme le maire de Saint-Paul. "Il faut trouver des solutions immédiates et efficaces une fois pour toutes", déclare le premier magistrat.

Pour rappel, Saint-Paul ne dispose d’aucune caserne de pompiers digne de ce nom, mais seulement de baraquements (conteneurs, préfabriqués...) ou de bâtiments vieillissants et inadaptés.

"Il est intolérable d’imposer pareilles conditions de travail aux sapeurs-pompiers cela ayant un impact direct sur la sécurité de la population saint-pauloise !" dénonce le maire.

La ville de Saint-Paul contribue à hauteur de 3 millions d’euros par an au SDIS. "Cela représente 90 millions d’euros versés depuis 30 ans, et cela, sans aucune avancée visible en terme de caserne depuis 3 décennies. Cela ne peut plus durer" souligne-t-il.

Emmanuel Séraphin, le Maire de Saint-Paul, a sollicité une réunion en urgence avec le Président du Département.

Une pétition a aussi été mise en ligne.

