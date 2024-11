Fèt koko à Saint-Paul : dix ans après, Emmanuel Lartin au plus haut des cocotiers en 17 secondes

[PHOTOS/VIDÉOS] Tradition et transmission

Il était déjà vainqueur du concours de meilleur grimpeur de cocotiers en 2015. Près de dix ans après, Emmanuel Lartin récidive. Cet agent des espaces verts de la commune de Saint-Paul a été le plus rapide pour gravir les 11 mètres de haut du cocotier en 17 secondes. Un concours qui a eu lieu lors de la fèt koko dans le quartier de Grande Fontaine (Saint-Paul) (Photos : www.imazpress.com)

Grimper dans les cocotiers, tel est le passe-temps d'Emmanuel Lartin, cet agent communal de la ville de l'ouest.

Aujourd'hui, il a décidé de retenter l'expérience qui lui avait valu la première place en 2015.

"En 2015, j'ai été champion en 12 secondes et 62 centièmes, en 2016 j'ai fait 11 secondes et là aujourd'hui je reviens sur le terrain", confie-t-il à Imaz Press.

Son temps : 17 secondes pour monter en haut – avec une sécurité – d'un cocotier de 11 mètres. Regardez.

Si pour les besoins du concours une corde et un harnais assuraient les grimpeurs, il n'en va pas de même en temps normal. C'est sans aucune sécurité que les casseurs grimpent aux arbres et leur agilité laisse pantois.

"Il y avait du stress mais ça va", dit-il. Écoutez.

Emmanuel Lartin n'était pas seul à vouloir être le plus rapide. Arthur a lui réalisé un temps de 50 secondes. "Je suis content, je suis arrivé au bout déjà", déclare-t-il.

Il le confesse, "c'était un peu dur, j'ai mal aux pieds, je n'avais pas la bonne technique". Arthur qui observe de près ses concurrents afin d'en apprendre plus sur la meilleure façon de grimper au cocotier. Écoutez.

- Une fête pour rassembler -

Absente de Saint-Paul depuis plusieurs années, la fèt koko a fait son grand retour ce week-end du 16 et 17 novembre dans le quartier de la Grande Fontaine.

Tradition et transmission, et découverte étaient les mots d’ordre de cette fête. "Nous avons voulu mettre en valeur le côté patrimoine et l'artisanat de La Réunion", explique l'association Cap Émile.

"L'idée était de reprendre cette fête car le coco reste une identité du quartier de Bois de roches. Nous avons voulu ramener le coco dans l'entre où il est né", indique David, membre du collectif organisateur.

Au programme également de ces festivités, tressage de feuilles, œuvres artistiques à partir de coco ou encore eau de coco.

Lire aussi - La fête du coco fait son retour

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com