Fin de séjour à Rouen pour les membres des conseils des Habitants de Saint-Paul

Du lundi 26 au mercredi 28 juin 2023, les membres des Conseils des Habitants de Saint-Paul se sont rendus à Rouen dans le cadre des Rencontres européennes de la participation. Au cours de leur trois journées de visite, la délégation a pu découvrir des projets innovants et participer à des ateliers et débats autour de la participation citoyenne. Nous publions ci-dessous le communiqué de Saint-Paul (Photo: ville de Saint-Paul)



Cette volonté forte s’inscrit dans la dynamique de démocratie participative initiée par la ville dans ses différents Bassins de vie. Cette septième édition des Rencontres européennes s’articule en plusieurs temps. Les saint-pauloises et les saint-paulois ont réalisé des balades patrimoniales à la découverte des joyaux de la Ville de Rouen mais aussi des balades urbaines pour découvrir le territoire et la dynamique participative de la métropole Rouen Normandie.

Toutes et tous travaillent également dans une série d’ateliers. Cette immersion leur permet d’en apprendre plus sur la participation au service de la biodiversité, sur la réappropriation d’un quartier par ses habitants et sur les démarches liées à la participation citoyenne menées à Grand Quevilly.

Les présidents des CDH ont également assisté à une séance plénière participative, à des débats et à des conférences thématiques. Cette expérience enrichissante permet à ces Saint-Pauloises et à ces Saint-Paulois de rencontrer d’autres acteurs également engagés comme eux dans la vie de la cité.

C’est aussi une excellente opportunité de partager des expériences différentes au sujet des instances citoyennes. Saint-Paul entend ainsi leur donner davantage d’outils pour favoriser leur engagement au service de l’intérêt général.