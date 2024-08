Fortes houles : accès strictement interdit aux plages et au littoral de Saint-Paul

La Ville de Saint-Paul prend des mesures pour garantir la sécurité de tous face aux fortes houles australes attendues sur les côtes ouest de La Réunion. Cette alerte concerne tout particulièrement le littoral de Saint-Paul, qui sera fortement exposé. Par conséquent, à partir du samedi 24 août 2024, dès 14 heures, sont formellement interdits par arrêtés municipaux la baignade, toutes les activités nautiques, l’accès à la mer, à l’arrière-plage ainsi qu’à l’ensemble des plages de Saint-Paul, la circulation piétonne sur tout le littoral et l’accès au Débarcadère. Ces interdictions resteront en place jusqu’à la levée de la vigilance fortes houles. (Photo rb/www.imazpress.com)

Le Maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin, "insiste sur l'importance cruciale de respecter ces consignes de sécurité".

"En cette période de houle australe, la mer devient extrêmement dangereuse et toute imprudence pourrait entraîner des conséquences graves, voire fatales" rappelle-t-il.

"Il est vital de se méfier non seulement des vagues, mais aussi des dangers invisibles, tels que les courants et les périodes de calme trompeur. Ces moments de répit peuvent donner une fausse impression de sécurité et inciter à s'approcher de l'eau, augmentant ainsi le risque d'être surpris par une vague, même dans le lagon."

La Ville de Saint-Paul demande également aux hôteliers "de s'abstenir d'installer des transats sur la plage pour leurs clients, et invite les loueurs d'activités nautiques à se conformer scrupuleusement aux arrêtés municipaux".

Il est strictement interdit de se promener sur les digues Nord et Sud du port de Saint-Gilles ainsi que sur le Débarcadère.

"Enfin, il est essentiel que chacun fasse preuve de responsabilité. Ne déplacez pas les dispositifs de sécurité comme les barrières, rubalises, panneaux d'avertissement, et autres équipements installés pour assurer votre protection" appelle la mairie.

"Face à cet épisode de forte houle, restons tous prudents, responsables et vigilants pour traverser cette période sans incident. Continuons à suivre les informations officielles communiquées par les autorités locales pour ne pas se mettre en danger. Il est important de rappeler que le numéro d'urgence pour les secours en mer est le 196" conclut-elle.