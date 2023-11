Handicook : un concours culinaire pour promouvoir l'emploi des personnes handicapées

Le Cap Emploi de La Réunion organise le mardi 21 novembre 2023 dans le cadre de la SEEPH (Semaine Pour l’Emploi des Personnes Handicapées), une étape régionale du concours culinaire national Cap’Handicook, avec l’aide de ses partenaires Pôle emploi, Agefiph, FIPHFP (qui participe au financement de ce concours), réseau des ESAT, la CCI et l’association Resto’Acteurs. Ce concours se déroulera à Saint Gilles les Hauts de 8 heures à 13 heures au Centhor, CFA des métiers de la restauration. (Photo photo RB imazpress)

Ouvert aux personnes en situation de handicap issues des ESAT, des entreprises adaptées et aux personnes bénéficiaires de l’obligation d’emploi (accompagnées ou ayant bénéficié d’un accompagnement par Pôle emploi / Cap emploi), ayant déjà une expérience en restauration, ce concours permettra aux équipes de s’affronter pendant 2h00 en réalisant un menu à partir d’un panier mystère.

À La Réunion, trois équipes participeront au concours. Les ESAT de l’ALEFPA, de l’ADAPEI et de la Fondation Père Favron se joignent à l’aventure à travers l’implication dans chacune des équipes de deux travailleurs d’ESAT accompagnés de leur moniteur d’atelier. Ils seront associés à trois travailleurs handicapés issus du milieu ordinaire encadrés par un chef restaurateur local. Suite à l’appel de l’association Restos’Acteurs, six restaurants ont répondu présents : ceux du Ness, du Dina Morgabine, du Palm, du Saint Pierre, de l’Alamanda et de la Préfecture.

Ce concours national n’avait jusqu’ici pas d’étape dans les départements et collectivités d’outre-mer. C’est désormais chose faite avec cette première à la Réunion. Une belle occasion de promouvoir les métiers porteurs de l’hôtellerie-restauration, de montrer les capacités des personnes en situation de handicap et de provoquer la rencontre entre ces talents et les employeurs de l’Ile, notamment par le biais des Resto’Acteurs.

A dimension régionale dans un premier temps, cette première à la Réunion s’inscrira dès 2024 dans le cadre du concours national, l’équipe vainqueur de l’étape réunionnaise ira alors concourir en Métropole avec les autres régions inscrites.