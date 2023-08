Indépendance de l’Inde : Saint-Paul met à l’honneur le peuple indien

La ville de la Saint-Paul a commémoré ce vendredi 18 août 2023 la fête de l’indépendance de l’Inde sur la place du Débarcadère de Saint-Paul. Organisée par la Gopio Île de La Réunion, cette cérémonie fédératrice était marquée par l’unité. Ci-dessous nous publions le communiqué (Photo: ville de Saint-Paul)

Ce rendez-vous met en lumière le peuple indien. À cette occasion, le Maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin, accueille chaleureusement le Consul Général de l’Inde à La Réunion, Jitendra Nath Majhi, mais aussi des citoyens indiens et des représentants d’association. Les élu·es du Conseil Municipal mais aussi les jeunes du Conseil Communal des Enfants et des Jeunes participent à ce moment de rassemblement.

Toutes et tous fêtent ce grand événement qui marque l’histoire de l’Inde, lors de son indépendance proclamée le 15 août 1947. Cette date fondatrice fait d’ailleurs rayonner notre Ville au travers d’événements organisés sur le territoire au Centre des Arts et de Culture, Cimendef. Ce programme traduit les liens aussi profonds qu’indéfectibles noués par cette grande nation avec Saint-Paul.

L’inauguration du Jardin du Mahatma Gandhi sur le front de mer de Saint-Paul en octobre 2022 illustre également ces bonnes relations. Le buste de Gandhi est un don du Conseil indien pour les relations culturelles, à l’initiative du Consulat de l’Inde à La Réunion. Ce geste symbolise la force du lien qui unit Saint-Paul à ce géant diplomatique, économique et industriel qu’est l’Inde.

- L’Inde pays le plus peuplé au monde -

L’Inde constitue désormais la nouvelle puissance démographique la plus peuplée de la planète. Sa population actuellement estimée à 1,430 milliard d’habitants dépasse maintenant celle de la Chine (1,425 milliard). C’est donc une opportunité majeure pour l’île de La Réunion d’avoir comme voisin ce géant indien au nombre d’habitants plus élevé que l’Europe entière ou que les Amériques.

Notre département dispose d’un lien particulier avec l’Inde du fait de son positionnement géographique et géostratégique dans l’océan Indien. Le développement de notre île repose nécessairement sur une coopération renforcée avec la zone indo-pacifique dont l’Inde fait pleinement partie.

La relation entre La Réunion et l’Inde reste profondément enracinée dans notre histoire commune. Par ailleurs, célébrer cette indépendance de l’Inde c’est mettre en lumière les membres de la communauté indienne qui ont participé à bâtir La Réunion et le Saint-Paul que nous connaissons aujourd’hui.

Sur l’île, son apport est majeur dans plusieurs domaines. Tant au niveau économique, culinaire que traditionnel mais aussi grâce à toutes les coutumes et au vivre ensemble qui font notre richesse.

- Force du vivre-ensemble à Saint-Paul -

Indien, Yab, Kaf, Malbar, Chinois, Zarab, Juifs, Zoreil, Mahorais, Malgaches, Kréol… tous ces peuples ont choisi de s’établir à La Réunion, de s’y enraciner, de partager leur culture, leur langue, leur cuisine, leur musique, leur spiritualité. Ces communautés forment notre Kréolité.

Ces femmes et ces hommes ont donné naissance à notre fragile vivre ensemble. Leurs influences font que notre île multi-culturelle reste si solidaire. Et c’est d’autant plus important que Saint-Paul, berceau du peuplement, célébrera cette année le 360e anniversaire du peuplement. Notre identité réunionnaise bat un peu plus fort qu’ailleurs à Saint-Paul, véritable modèle en matière de vivre-ensemble.