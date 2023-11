Natation : plus de 400 nageuses et nageurs pour la grande fête des interclubs

La natation était en fête ce dimanche 12 novembre 2023 à la piscine de Plateau Caillou (Saint-Paul) à l'occasion des interclubs. La quasi totalité des clubs de l'île ont participé à la compétition. Chez les filles le NSDR (Saint-Denis) monte sur la plus haute marche du podium, l'Asec Saint-Paul termine à la deuxième place et Saint-Leu à la troisième. Chez les garçons, l'Asec, le Tampon et la Jeanne Natation se classent respectivement à la première, deuxième et troisième place. Plus de 400 nageuses et nageurs ont participé à la compétition (Photo sly/www.imazpress.com)

Tous les résultats sont ici