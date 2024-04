La Saline : multitude d’activités pour les Rencontres de la jeunesse

Le samedi 27 avril 2024 a eu lieu la première édition des Rencontres de la jeunesse à La Saline. Cet événement a rassemblé des jeunes du quartier autour d’une multitude d’activités et d’initiatives (Photo Mairie de Saint-Paul)

C’est en présence de Kévin Dain, Conseiller Municipal à la Jeunesse que la manifestation s’est déroulée. Marqué par un mélange d’animations sportives, culturelles et de sensibilisation, différents partenaires associatifs étaient présents.

Dans un discours vibrant d’optimisme et d’engagement, Kévin Dain a souligné l’importance de ces Rencontres en tant que réponse directe aux besoins exprimés par la jeunesse. Ces Rencontres ont permis aux jeunes de La Saline de s’exprimer, de s’amuser et de découvrir de nouvelles activités, tout en renforçant des liens.

Parmi les moments forts de la journée, un tournoi de football a rassemblé les passionnés du ballon rond, tandis que des ateliers de gaming, d’art du cirque et de percussion ont offert des opportunités d’apprentissage et de divertissement.

Des prestations artistiques de petits et grands, ont rythmé cette journée placée sous le signe de la convivialité et de la découverte. Découvrez les images

Au-delà de l’amusement, ces Rencontres sont l’occasion pour les jeunes de La Saline de s’informer sur les services et les initiatives proposés par la Ville de Saint-Paul, témoignant ainsi de la volonté de la Municipalité de soutenir et d’accompagner la jeunesse dans ses projets et ses aspirations.

Kévin Dain a souligné la participation active des jeunes dans les décisions qui les concernent, annonçant la création prochaine d’un Conseil Municipal des Jeunes dédié aux 11-25 ans. La Ville de Saint-Paul remercie les partenaires présents.

Les Rencontres de la Jeunesse ont ainsi marqué le début d’une nouvelle dynamique pour la jeunesse saint-pauloise, avec pour objectif commun de construire et dynamiser les quartiers pour la jeunesse locale.

Le rendez-vous est donné aux jeunes de Bois-de-Nèfles et du Guillaume pour les prochaines Rencontres de la Jeunesse, dans les mois à venir. En attendant, la jeunesse saint-pauloise est invitée à continuer à s’investir et à s’épanouir pleinement, à travers les événements du territoire.

