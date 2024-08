La ville de Saint-Paul dénonce des vols sur un site de plantation de végétaux

La ville de Saint-Paul réalise actuellement un important projet de plantation de végétaux au sud de Saint-Gilles-les-Bains. Mais, depuis le début des travaux, la commune a constaté plusieurs actes de vandalisme malgré la mise en place de panneaux 'site sous surveillance'". Elle déplore "des vols de plants, des tentatives de vol et des dé"gradations gratuites de nos espaces verts".

"Ces actes ont un coût non négligeable pour notre commune, retardent l’achèvement des travaux et génèrent des dépenses supplémentaires pour remettre en état ce qui a été endommagé" dénonce la ville, qui appelle au "sens du civisme et de la responsabilité".