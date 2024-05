La ville de Saint-Paul offre 30 formations au BAFA (Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur) après étude des candidatures. Les Saint-Paulois et Saint-Pauloises de 16 à 25 ans, souhaitant devenir animateur et animatrice peuvent s'inscrire et soumettre leur dossier jusqu'au lundi 10 juin 2024. Nous publions le post de la ville de Saint-Paul ci-dessous (Photo : Sly/www.imazpress.com)

Le diplôme non professionnel du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) donne la possibilité d’accompagner de manière occasionnelle des jeunes de 4 à 17 ans dans des établissements collectifs de mineurs (colonies ou centres de vacances et centres de loisirs), pendant les vacances scolaires ou pendant les périodes périscolaires.

La formation se déroule en 3 étapes : la session de formation générale (8 jours), le stage pratique (14 jours minimum), et la session d’approfondissement ou de qualification (6 à 9 jours).

Inscription en ligne sur le site de la mairie de Saint-Paul.

Plus de renseignements : 0262 45 90 77