Le maire de Saint-Paul proteste contre la fermeture du centre de secours du Berninca

Service d'incendie et de secours

Dans une lettre ouverte à la population de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin, maire de la commune saint-pauloise, s'insurge contre la fermeture du centre de secours du Bernica. Cette fermeture est prévue dans "le cadre du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques établi par le Service Départemental d'Incendie et de Secours en lien avec le Conseil Départemental", précise le maire de Saint-Paul. Il estime ensuite que cette fermeture "inacceptable" revient à "abandonner" "la partie haute et rurale de notre ville où vivent 65 % des Saint-Paulois". Nous publions ci-dessous le communiqué d'Emmanuel Séraphin

"Mes chers concitoyens, En tant que Maire de Saint-Paul, je considère qu'assurer votre sécurité est une priorité absolue. La sécurité est une responsabilité fondamentale du Maire pour la sauvegarde des personnes et des biens.

J'ai pris des mesures concrètes pour améliorer la sécurité publique en renforçant la Police Municipale, en déployant des caméras de vidéoprotection et en établissant un Centre de Supervision Urbain. De plus, j'ai soutenu activement la modernisation des équipements des maîtres-nageurs sauveteurs pour assurer des secours en mer efficaces.

Cependant, s'agissant des secours aux personnes et de la lutte contre les incendies, je suis profondément préoccupé par les décisions récentes prévues dans le cadre du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques établi par le Service Départemental d'Incendie et de Secours en lien avec le Conseil Départemental. Les choix effectués modifient considérablement la couverture de notre territoire.

Il est inacceptable de fermer le centre de secours du Bernica, abandonnant ainsi la partie haute et rurale de notre ville où vivent 65 % des Saint-Paulois.

De plus, la construction de la caserne de l'Éperon dont la ville a cédé le terrain gracieusement il y a maintenant 7 ans est toujours à l'arrêt.

Il est urgent de revoir ces décisions afin de garantir un égal accès aux services de secours pour tous les habitants de Saint-Paul, indépendamment de leur lieu de résidence.

Lors de la prochaine séance plénière du Conseil Départemental le 28 juin, ce schéma sera soumis au vote. J'en appelle à la responsabilité des élus concernés pour que Saint-Paul, Ville de plus de 105 000 habitants, puisse enfin avoir de vraies casernes de pompiers et en finir avec les baraque-ments inadaptés, tout en ayant une égalité de traitement avec l'ensemble du territoire.

Aucune considération politicienne ne doit influencer la sécurité de nos concitoyens. Votre sécurité est une priorité absolue".