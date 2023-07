Les Fêtes de juillet de retour à Saint-Paul

Ce mardi 4 juillet 2023, la municipalité de Saint-Paul a officiellement lancé les fêtes de juillet depuis la Maison Gran Kour, en présence des acteurs économiques de la ville. Cet évènement qui aura lieu du jeudi 6 au dimanche 16 juillet 2023, sera anima avec la braderie au centre-ville et la fête foraine au parc Expobat. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : ville de Saint-Paul)

Le Conseiller municipal délégué au développement économique, Irchad Omarjee, les autres élu·es du Conseil Municipal, et le vice-président de l’Association des commerçants du cœur de ville, Zakaria Cadjee, participent aussi à ce moment chaleureux. Cette soirée d’ouverture, proposée pour la seconde année consécutive, permet de se rencontrer, d’échanger et de maintenir ce dialogue constructif mis en place depuis trois ans entre le monde économique et l’équipe municipale.

Ces Fêtes correspondent également à l’ambition de la mandature en faveur du développement économique de la commune. Aux côtés de la municipalité, les acteurs économiques contribuent à leur réussite. Grâce à l’impulsion collective initiée depuis trois ans, cette manifestation populaire à laquelle sont très attachés les Saint-Paulois et les Réunionnais, en général, a retrouvé un cachet particulier et pris une ampleur particulière.

Ces Fêtes sont très attendues par le grand public pendant les vacances scolaires mais aussi par les commerçants. Les Fêtes de Juillet répondent à cette demande populaire. Proposer ce type de manifestations engendre également des retombées à plusieurs niveaux : culturel, économique et médiatique. Cette manifestation contribue à redonner de l’attractivité au territoire. Cette année, le nombre de forains et de professionnels dépasse celui de l’édition 2022.

Plus de 350 permis de stationnement ont ainsi été délivrés pour le centre-ville et plus de 120 permis de stationnement pour le parc Expobat. 140 agents municipaux se mobiliseront aussi pour assurer le bon déroulement de cet événement. Plus de 200 000 visiteurs sont attendus pendant les 11 jours de festivités. C’est dire la dimension de cet événement fédérateur. Ces Fêtes de juillet 2023 s’annoncent prometteuses.

Saint-Paul espère également améliorer encore cette dynamique retrouvée en matière économique et d’attractivité. Habituellement, les Fêtes de Juillet se terminent le jour de la Fête nationale mais nous jouerons les prolongations avec une clôture fixée le dimanche 16 juillet. Cela permettra au public de venir faire son shopping en ce dernier week-end de festivités. Les commerçants bénéficieront également des retombées économiques de ce format élargi.

Venez participer à la tombola avec à la clé un vélo électrique, un smartphone ou encore un séjour à l’hôtel à gagner. Comme en 2022, le centre-ville proposera une animation quotidienne et la prestation d’un artiste chaque jour à 16 heures. Le 14 juillet, le spectacle pyrotechnique prévu pour le feu d’artifice au Débarcadère fera flamboyer le territoire. L’an dernier, cela a été un véritable succès populaire avec un public venu assister à ce spectacle son et lumière face à la baie de Saint-Paul, assis sur un transat.

C’était un beau moment de rassemblement tout comme le sera le grand bal des séniors organisé près de l’Hôtel Laçay, bâtiment emblématique de Saint-Paul, le 13 juillet. Les Fêtes de Juillet s’adressent à la jeunesse, au grand public mais aussi aux séniors. C’est un événement intergénérationnel. Sur notre territoire d’Art, de Culture et d’Histoire, nous avons aussi voulu mettre en lumière nos artistes saint-paulois.

Nos Bassins de vie regorgent de forces vives, de talents et de créativités. C’est pourquoi chaque soir au parc Expobat pour les concerts, durant 11 jours, deux artistes saint-paulois se chargeront de la première partie des concerts. C’est un engagement fort qui permettra de valoriser ces chanteuses et chanteurs de notre belle Ville de Saint-Paul.