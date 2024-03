Les impôts locaux n’augmentent pas à Saint-Paul

Réunie en conseil municipal ce jeudi 28 mars 2024, la ville de Saint-Paul a voté pour un maintien des impôts locaux de 2024 aux mêmes taux que ceux de 2023. 54 millions d’euros de dépenses d’équipements seront investis en 2024, tandis que 2,6 millions d’euros seront destinés au tissu associatif. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Saint-Paul)

"Depuis 2020, nous nous sommes engagés à ne pas fragiliser encore un peu plus le portefeuille des Saint- Pauloises et des Saint-Paulois. C’est pourquoi nous n’augmenterons pas la fiscalité en 2024. Cette décision est possible grâce un travail de fond, constant, pour gérer nos dépenses et notre budget communal avec sérieux", réaffirme le Maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin, au Conseil Municipal du 28 mars 2024.

- Aucune hausse de la fiscalité en 2024 -

Les taux de fiscalité locale votés par le Conseil Municipal de Saint-Paul restent bien inférieurs aux taux moyens des autres villes de La Réunion.

À Saint-Paul :

- Taux sur le foncier bâti : 41,77% contre 43,94% au niveau départemental

- Taux sur le foncier non bâti : 30,91% contre 33% au niveau départemental

- Taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires : 22,55% contre 28,20% au niveau départemental

L’ambition de construire le Saint-Paul de demain reste intacte avec 54 millions d’euros de dépenses d’équipements investis en 2024 qui bénéficieront aux 7 Bassins de vie, concrétisant des projets structurants au bénéfice des 106 554 Saint-Pauloises et Saint-Paulois, et tout cela sans augmentation des impôts.

- Vers un nouveau Contrat de Ville élargi à de nouveaux quartiers prioritaires -

Le soutien aux quartiers prioritaires demeure une priorité de mandature. Ce volontarisme correspond à l’ambition de la Municipalité qui se traduit au travers la programmation des actions menées en 2024 dans le Contrat de Ville.



La délibération adoptée confirme la volonté d’ouvrir plus largement le périmètre de la politique de la ville avec l’intégration de nouveaux quartiers prioritaires ou l’extension de plusieurs dispositifs à plus de quartiers dans le prochain Contrat de Ville 2024-2030.

Saint-Paul, Ville de la Jeunesse, soutient ses 20 000 jeunes

La Jeunesse saint-pauloise constitue une priorité pour l’équipe municipale. Saint-Paul porte une immense ambition pour ses 20 000 adolescents et adultes âgé·es de 11 à 25 ans sur le territoire. Un diagnostic participatif a été mené pour répondre à leurs besoins en matière de santé, de citoyenneté, d’information et de cohésion sociale.

Cette expérimentation donnera naissance aux Rencontres de la Jeunesse organisées dans les hauts, à La Saline, à Bois-de-Nèfles et au Guillaume d’ici les prochains mois.

- Soutien volontariste au tissu associatif -

Le soutien au tissu associatif constitue également un levier important pour accompagner les forces vives de tous les Bassins de vie. Le Conseil Municipal valide donc la première des deux tranches de subventions accordées aux associations.

Ce volet concernera 324 associations et autres organismes à hauteur de 2,6 millions d’euros. En 2023, la collectivité avait financé 447 associations pour un montant de 5,2 M€.

- Des actions de coopération engagées avec Quelimane, une ville du Mozambique -

L’ambition de Saint-Paul en matière de Culture, d’Art et d’Histoire est immense. Les rencontres internationales autour du Festival 7 Lunes, 7 soleils se tiendront pour la première fois, à La Réunion, et à Saint-Paul, du 4 au 7 avril 2024.

Dans ce cadre, la Ville signera avec La Région Réunion et la ville de Quelimane, au Mozambique, une déclaration de coopération décentralisée pour mener des actions culturelles, patrimoniales, sportives et éducatives.

La Réunion entretient un lien particulier avec le Mozambique, notamment avec Quelimane reconnue comme l’un des ports de départ des esclaves de l’Afrique de l’est vers La Réunion.