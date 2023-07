Les samedis d’art et d’histoire reviennent à Saint-Paul

Dans le cadre de son label ville d’Art et d’Histoire et du 360ème anniversaire du peuplement de l’île, la ville de Saint-Paul organise ce samedi 29 juillet 2023 deux visites guidées sur l’histoire des sites emblématiques du patrimoine. Les départs s’effectueront à 9h au parking de la grotte du peuplement et 16h à la Place du Débarcadère. Ci-dessous le communiqué (Photo: ville de Saint-Paul)

Une fois par mois, les samedis d’art et d’histoire vous dévoilent les différentes facettes de notre culture. De la nature à l’architecture en passant par les personnages remarquables, venez (re)découvrir la richesse historique de Saint-Paul, berceau du peuplement de l’île. Visites gratuites, durée 1h30, réservation obligatoire.