Les vacances culturelles reviennent à Saint-Paul du lundi 29 juillet au vendredi 9 août. Au programme : DJ/Mix, dessin, graffiti, customisation de totebag, Musique Assistée par Ordinateur (MAO). Les ateliers se tiendront à la maison Serveaux à la longère Sudel Fuma, pour les marmays de 6 ans et plus

Les places étant limitées, il faudra s'inscrire au 02 62 34 49 20

Les vacances culturelles sont l'occasion pour les jeunes et les familles de découvrir et participer à des activités culturelles pendant les vacances scolaires. Ce dispositif gratuit soutient également les artistes et les professionnels de la filière culturelle.