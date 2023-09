Mafate : une école toute neuve pour Roche Plate

Ouverte en janvier 2023 après deux ans de travaux, l'école de Roche Plate à Mafate a été inaugurée officiellement ce mardi 26 septembre. Cette nouvelle école était nécessaire en raison du risque d'effondrement qui pesait sur l'ancien bâtiment. La nouvelle école se compose de quatre bâtiments occupant une surface total de 230 m2, Le montant glroba des travaux s'élève à 1,582 million d'euros (Photo sly/www.imazpress.com)

En effet, en novembre 2020 le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) avait détecté un risque élevé d’effondrement sur une partie de l’Ilet de Roche Plate où était située l’école, entrainant ainsi sa fermeture immédiate.

"Tout le monde a suivi la fragilité de la falaise, les enfants n'étaient plus en sécurité" rappelle Emmanuel Séraphin, maire de Saint-Paul. "On a réussi à construire cette école, pour que les enfants de Mafate aient toutes leurs chances. C'est un effort global que nous faisons pour que les 12.500 marmailles de la commune aient toutes les conditions pour pouvoir étudier" dit-il. Regardez :

- Deux ans de travail -

"Afin d’assurer une continuité pédagogique pour les élèves scolarisés sur ce site, ceux-ci ont été accueillis jusqu’en décembre 2020 dans l’église située sur un foncier hors de la zone à risque" rappelle la commune de Saint-Paul.

"Un chapiteau de 25 m2 a ensuite été installé transitoirement pour la rentrée des classes de janvier 2021, à proximité immédiate de l’église" ajoute-t-elle.

Les enfants ont été accueillis dans le futur logement de fonction pour la rentrée d’août 2021, et ont pris possession de leurs locaux définitifs dans la nouvelle école en ossature bois à la rentrée de janvier 2023.

Pierre-François Mourier, recteur de La Réunion, a parlé de "moment exceptionnel" pour cette inauguration. Rappelant que les travaux ont mobdilés "une enveloppe de plus d'un million d'euro", il commenté "lorsque les difficultés sont exceptionnels, les moyens doivent être exceptionnels".

En effet, le montant total des travaux s'élève à 1,582 million d'euro. L''Etat a financer à hauteur de 960.000 euros et le Département à contribué à hauteeur de 480.000 euros ont permis de financer les travaux.

Il s'est aussi félicité de "lac ollaboration entre l'Etat, le conseil départemental et la commune qui a permis de construire l'école en peu de temps. Regardez

L'école accueille une classe unique avec six élèves en élémentaire et deux en maternelle. Les élèves sont accueillis de 13h à 16h le lundi, de 8h30 à 11h30 et 13h et 16h du mardi au jeudi, et de 8h30 à 11h30 le vendredi.

Gérant une classe de quatre niveaux (grande section, CE 2, CM 1 et CM2) une enseignane se réjouit d'exercer désormais dans "une si belle école". Regardez

La construction de la nouvelle école sur le Plateau Eglise se compose de quatre bâtiments pour un total de 230 m2, dont un logement de fonction de 55 m2, une salle de classe de 50 m2, des sanitaires et un préau, une salle polyvalente de 50 m2 (mutualisable en salle de motricité, réfectoire, poste de commande ORSEC et cuisine et la restauration scolaire, et un bâtiment technique de 20m2.



