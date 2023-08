Marionnettes et théâtre visuel : Tam Tam fête des dix ans à Saint-Paul

Le festival Tam Tam revient au théâtre des Alberts à Saint-Paul. Du 29 septembre au 10 octobre 2023, neuf spectacles créés par neuf compagnies de La Réunion, Mayotte de l’Hexagone et de la Belgique se succéderont afin de mettre en lumière la diversité des arts de la marionnette avec un florilège de formes et techniques marionnetiques. Au programme : théâtre de marionnettes et d’ombres, de la danse hip-hop, des concerts et plein d’autres animations (Photo : illustration DR)

Pour la dixième fois consécutive, la ville de Saint-Paul accueille dans ses bassins de vie Tam Tam festival. La salle polyvalente du Ruisseau tout comme le centre-ville, sera investi par la "magie des marionnettes" indique la municipalité de Saint-Paul.

Toujours dans l’optique d’émerveiller le public, le festival s’étale sur le territoire réunionnais, dans l’océan Indien et l’Europe. Car en plus de Saint-Paul, cette dixième édition s’entendra au Port, La Possession, en faisant quelques arrêts à Saint-Benoît, Bourg-Murat, Le Tampon, Saint-Leu et même à Mayotte.

Cette dixième édition du festival international de marionnette et de théâtre visuel prévoit "une programmation aux formes multiples : un reflet de la vitalité et de la diversité des Arts de la Marionnette contemporaine." indique l’équipe du Théâtre des Alberts, à l’origine de ce festival.

Ainsi, durant l’édition 2023, les marionnettes rencontreront sur scène le hip-hop, le jazz, l’opéra et les comptines. "Avec toute leur poésie, elles dansent en symbiose avec les corps des marionnettistes, plongent dans l’océan ou dans la mare, parcourent notre inconscient à travers ombre et lumière" souligne l’équipe du Théâtre des Alberts.

- Accessibilité et inclusion -

Des marionnettes accessibles à tous, c’est le mot d’ordre du Tamtam festival. Afin d’inclure tous les publics et de garantir une meilleure accessibilité aux différents spectacles, l’association pour adultes et jeunes handicapés maison Henri Lafay, l’institut médico-social Champs de Merle, l’association Réunionnaise de parent d'enfant déficient auditif) sont aux manettes de l’évènement.

Pour cela les sites du festival sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Les Souffleurs de sens quant à eux, proposent aux personnes aveugles ou malvoyantes un service de soufflage de spectacles (sur demande). Les équipes de bénévoles sont formées pour "décrire les situations et les éléments scéniques indispensables à la compréhension du spectacle" précisent les organisateurs de l’événement.

- Neuf spectacles éclectiques -

Cette année, cet événement artistique d’envergure continuera d’émerveiller le public en proposant neuf spectacles captivants et éclectiques:

Almataha : Ce spectacle prend la forme d’un véritable carnet de voyage : un voyage libérateur, émancipateur, à l’intérieur de soi, vers les autres.

Petites histoires sans paroles : Un marionnettiste à gaine, dans la pure tradition européenne, et un contrebassiste transportent le spectateur dans un univers plein de poésie, d’humour et de surprises. Des formes marionnettiques classiques aux formes contemporaines, en dialogue avec de la musique jazz, entre partition ciselée et improvisation.

Jeu : Jeu est inspiré de faits réels. Il aborde avec douceur et poésie la thématique des enfants « dys », leur singularité et leur place dans la société. Le spectacle est suivi d'un bord de scène avec les artistes.

Dans les bois : Une balade sensorielle et poétique dans les bois, guidée par les sons d’un violoncelle.

Short stories : Short Stories est un tryptique de formes courtes qui plonge dans un univers de métamorphoses, entre Arts du geste et de la marionnette.

La mare ou [l’]on se mire : théâtre d’objets avec canards répétiteurs.

Banawassi, la malice : On n’attrape pas Banawassi car il a l’art de prendre ses adversaires à leurs propres pièges ! L’avidité, la cupidité et la méchanceté n’ont pas de prise sur lui. Quand Banawassi, qui vit pauvrement avec sa grand-mère, se baisse pour ramasser un grain de riz dans les balayures… il se redresse Roi d’une terre d’abondance.

Récif : À la croisée de la poésie et de la connaissance, la nouvelle création des Alberts plonge au cœur de la beauté et de la complexité du récif corallien : un monde bien vivant, délicat et inspirant. Trois comédiens et une marionnette tentent de comprendre et de partager le fonctionnement exceptionnel de ce microcosme fascinant.

Fénwar : Fénwar est inspiré d'une récolte de rêves et cauchemars de jeunes réunionnais. Un travail mené dans dix établissements scolaires et quatre associations

Outre les spectacles ; ateliers, animations, et formations de théâtres seront proposés au cours du festival et ce jusqu’au 11 octobre.

