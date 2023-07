Opus Pocus : une édition au rythme du 360ème anniversaire du Peuplement

Du vendredi 28 juillet au samedi 26 août 2023, la ville de Saint-Paul va accueillir le festival culturel Opus Pocus sur son territoire. Pour l’occasion, 12 sites de la commune vont être sollicités afin d'accueillir les 22 concerts prévus pour cette édition dédiée au piano. Ci-dessous le communiqué (Photo: ville de Saint-Paul)

Opus Pocus version 2023, c’est 22 concerts prévus sur 12 sites de La Réunion, dont plusieurs à Saint-Paul, Ville d’Art et d’Histoire. C’est aussi 12 projets réunionnais et dix artistes venus de Cuba, de la République démocratique du Congo, d’Israël, d’Espagne, du Brésil, de Maurice, de Martinique et de France hexagonale. Notre commune et le reste de l’île vibreront au rythme d’influences si différentes mais pourtant si fédératrices. Le programme complet à retrouver ici.

"Cette belle manifestation ne représente pas qu’un un simple événement culturel. C’est également un festival rassembleur, un festival porteur de valeurs et un festival unificateur", comme le souligne le Maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin, à la présentation de l’événement organisé au Casino de Saint-Gilles, qui comme la Ville reste l’un des partenaires majeurs de ce rendez-vous accueilli à Saint-Paul depuis 2012.

Aux côtés du Maire se trouvent Raïssa Boyer, représentante du Directeur général du Casino, Grégory Georgopoulos, les représentants de l’association organisatrice, Nakiyava : Nathalie Quipandédié et Yann Vallé, la Conseillère danse et musique de la Direction des affaires culturelles de La Réunion, Guilène Tacoun, la Conseillère départementale, Brigitte Absyte, et le Directeur régional de la Sacem à La Réunion, Michel Mey, et des artistes.

Tous ces acteurs engagés soutiennent et encouragent la création et la diffusion artistiques. Le talent des artistes d’Opus Pocus irriguera le territoire saint-paulois avec des concerts au centre-ville, devant la Cerise, à Léspas, au Téat plein air de Saint-Gilles, à la Grotte du Peuplement, à la Maison Gran Kour, à l’Hôtel le Boucan Canot mais dans la forêt de l’Étang.

-Un festival vecteur de partage-

Ce rayonnement irriguera d’ailleurs les accueils de loisirs sans hébergement de la commune. La pianiste, Valérie Chane Tef, et l’accordeur et réparateur de pianos, Martial Pons, rencontreront les marmailles de Saint-Paul et des autres communes du TCO. Opus Pocus sera donc vecteur de partage, d’échange et d’ouverture d’esprit.

Les artistes iront vers les élèves mais aussi vers le public dans les hauts et les bas. Ce maillage culturel s’exprimera durant tout le festival. Son ouverture se fera d’ailleurs au podium Opus Pocus, devant la Cerise le 28 juillet avec des artistes de La Réunion : Mathieu Brillant, Jérôme Vaccari et Guillaume Ramaye.

Ce rayonnement permet d’apporter la culture et l’art au plus près de la population, des associations et des talents de Saint-Paul, terres de festivals. C’est d’autant plus important que le 360ème anniversaire du peuplement de La Réunion se tiendra cette année. Tous les événements culturels auront ainsi comme fil conducteur cet anniversaire du peuplement.

Cette date historique prend un écho particulier à Saint-Paul, Ville première à La Réunion mais aussi Ville modèle en matière de vivre-ensemble. Cette année, plus de 10 festivals de cultures différentes dont Opus Pocus rythmeront l’actualité saint-pauloise. Tous ces rendez-vous nourrissent aussi la terre du vivre-ensemble qu’est Saint-Paul.

Cette richesse culturelle contribue à faire de Saint-Paul une terre de festivals qui depuis trois ans retrouve un rayonnement inédit sur le plan culturel. Le festival Opus Pocus participe pleinement à cette nouvelle dynamique perçue sur notre territoire mais aussi au-delà des frontières de la commune.