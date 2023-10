Plages : filets retirés à Boucan Canot et à Roches Noires

En prévision de la houle, et par mesure de sécurité, la Ville de Saint-Paul a retiré les filets sur les plages de Boucan Canot et des Roches Noires ce mardi matin 10 octobre 2023. "Par conséquent, la baignade et les activités nautiques sont interdites jusqu’à nouvel ordre. La flamme rouge a été hissée" informe la commune saint-pauloise. La baignade sera à nouveau possible dans l’espace dédié à cet effet une fois les conditions météorologiques redevenues favorables (Photo : Mairie de Saint-Paul)