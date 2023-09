Coupe du monde de rugby : La Réunion à fond derrière les Bleus

C'est par un très alléchant France - Nouvelle-Zélande que la coupe du monde rugby commencera ce vendredi 8 septembre 2023 au stade de France en région parisienne. L'événement a évidemment une répercussion à La Réunion et notamment à Saint-Paul. A l'initiative du comité de rugby de La Réunion une grande soirée est organisée au stade Julius Bénard. En lever de rideau un match opposera la sélection de La Réunion à celle de Madagascar. La rencontre Bleus - All Blacks sera ensuite diffusée sur écran géant et "bien sûr il y aura une troisième mi-temps" souligne Daniel Blondy, président du comité de rugby de La Réunion. L'entrée au stade est gratuite et les organisateurs disent déjà que toute La Réunion sera "à fond derrière les Bleus" (Photo photo RB/www.imazpress.com)

"La rencontre France - Nouvelle-Zélande sera diffusée sur deux écrans géants" annonce Daniel Blondy. "Il sera possible" de restaurer sur place, nous allons vraiment passer uen très bonne soirée" ajoute-il. Regardez

Le pronostic de Daniel Blondy pour le match La Réunion - Madagascar : "La Réunion évidemment, même si ça risque d'être dur puisque nous avons plusieurs blessés". Et pour France - Nouvelle-Zélande ? "La France !"

www.imazpress.com : redac@ipreunion.com