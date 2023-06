Saint-Gilles : un appel à candidature pour le marché de nuit

Face au succès du marché de nuit, la Ville de Saint-Paul décide de pérenniser ce rendez-vous organisé à Saint-Gilles-les-Bains, place Paul-Julius Bénard tous les deuxièmes samedis du mois, de 16 à 22 heures. La commune lance donc un appel à candidatures pour les exposants de produits artisanaux et locaux (Photo RB/www.imazpress.com)

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 2 juin 2023 pour le marché prévu le samedi 10 juin 2023 et jusqu’au 30 juin 2023 pour ceux organisés le reste de l’année. Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez contacter la Direction Valorisation Économique et Touristique au : 0262 45 90 69.

Télécharger l’appel à candidature

Télécharger la fiche d’inscription