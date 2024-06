Saint-Paul : 100 jeunes licenciés rencontrent des stars du foot

Ce mercredi 19 juin 2024, s'est tenue stade Souprayenmestry de la ville de Saint-Paul, une journée mémorable pour 100 footballeurs des clubs de la commune. L’événement "Foot en VIM" a permis à ces jeunes de rencontrer et de participer à des activités avec des figures emblématiques du football : les joueuses de l’équipe de France Elisa De Almeida et Léa Le Garrec, ainsi que Fabrice Abriel et Ludovic Ajorque. (Photo : ville de Saint-Paul)

Le maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin, était également présent pour exprimer son soutien à cette initiative qui promeut le sport et de la solidarité, qui s’inscrivent dans les valeurs de Saint-Paul.