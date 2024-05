Saint-Paul : Mafate y koz, les jeunes à la rencontre des élus

Du lundi 13 au jeudi 16 mai 2024, à l'occasion de la 2e édition de Mafate y koz, la ville de Saint-Paul a réuni 21 jeunes Mafatais (de Roche Plate, Marla, et des Orangers) et huit membres du groupe de la future instance participative pour des ateliers d’échanges. L’événement, hébergé au centre Jacques Tessier, a permis de discuter de divers sujets, tels que le transport, l'insertion, les loisirs, la formation ou la communication, et de rencontrer les élus de la ville le mercredi 15 mai pour exprimer leurs difficultés et attentes. Nous publions le post de la ville de Saint-Paul ci-dessous (Photo : Mairie de Saint-Paul)