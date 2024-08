Saint-Paul : 350 jeunes réunis pour la Journée internationale de la Jeunesse

Plus de 350 jeunes se sont retrouvés ce lundi 12 août 2024 au complexe sportif de Bois-de-Nèfles pour une rencontre jeunesse riches en activité. Au programme : ateliers de sensibilisations et de nombreuses animations sportives, culturelles ou scientifiques. Célébrée dans le monde entier le 12 août, La "Journée Internationale de la Jeunesse" souligne l'importance d'investir dans les jeunes et de leur offrir des possibilités d'éducation, d'emploi et d'engagement tout au long de leur parcours (Photo Saint-Paul)