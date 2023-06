Saint-Gilles : les maramilles de l’école Carrosse sensibilisés à la préservation du milieu marin

Depuis septembre 2022, une nouvelle Aire Marine Educative (AME) en partenariat avec l’Aquarium de La Réunion s’est constituée au sein de l’école élémentaire de Carrosse à Saint-Paul. Ce mardi 6 juin 2023, 2 classes de CE2 et CM1 soit 40 enfants de primaire, se mobilisent autour d’un projet commun : participer à la préservation du milieu marin et éveiller la curiosité des enfants en tant qu’éco-citoyens. Nous publions ci-dessous le communiqué de la commune de Saint-Paul

L’AME s’étend de la nouvelle passerelle qui enjambe la ravine Saint-Gilles au contact de la plage des Roches Noires en passant par le port et les alentours de l’Aquarium.

Fortement mobilisés sur le secteur de Saint-Gilles-les-Bains et souhaitant mieux comprendre les travaux en cours, tels que le remplacement des ponts qui franchissent les ravines Saint-Gilles et Carrosse mais aussi les aménagements réalisés de part et d’autres de ces ravines situées dans le périmètre de leur AME, les enfants ont participé le mardi 6 juin dernier à une matinée de découverte autour de 2 animations.

D’abords, les deux classes de CE2- CM1 de l’école Elémentaire Carrosse se sont retrouvées aux abords de la passerelle de Saint-Gilles-les-Bains pour une découverte de la pêche électrique animée par la Fédération de Pêche.

En effet, aux abords de cette passerelle, des actions de préservation du milieu aquatique ont été mises en place et consistent à pêcher les espèces rares endémiques situées dans la zone de construction du futur pont de la ravine Saint-Gilles afin de les relâcher en aval aux abords du port de plaisance.

Les enfants ont pu être sensibilisés à cette pratique de pêche et également observés au plus prêt ces animaux marins : cabots, chevrettes et même une anguille.

La matinée s’est poursuivie par une rencontre avec un écologue qui aura permis aux enfants de mieux appréhender l’environnement qui les entoure, tant au niveau des végétaux présents que des animaux comme la poule d’eau.

L’objectif étant de présenter aux élèves le plan de végétalisation prévu dans ce projet d’aménagement d’envergure de l’entrée sud de la station balnéaire visant notamment à la reconquête des berges au travers des parcours piétons en équilibre avec un écosystème à préserver, et qui plus est, situé sur les sites de l’AME.