Braderie, musique et fête foraine

Du lundi 8 au dimanche 14 juillet 2024, la ville de Saint-Paul célèbre les 60 ans des Fêtes de juillet. Dans le centre-ville, vous retrouverez une braderie commerciale, accompagnée d'animations, d'un bal des seniors, d'une exposition et de spectacles en tout genre et pour tous les âges. Profitez de sensations fortes avec la fête foraine située au Parc Expobat, ainsi que de concerts et de soirées à thème. Nous publions le post de la ville de Saint-Paul ci-dessous (Photo d'archives : sly/www.imazpress.com)

Le dimanche 14 juillet, à l'occasion de la fête nationale, un feu d'artifice sera tiré depuis le débarcadère, suivi d'un bal sur l'esplanade du marché forain.