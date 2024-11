Saint-Paul : de la gourmandise au Jardin d'Eden pour le Salon Vinocité

Les 9,10 et 11 novembre 2024, le Jardin d'Eden à l'Hermitage se transforme en temple de la gourmandise et du vin - avec modération bien évidemment. Pour la cinquième édition, le Salon Vinocité s'installe dans la commune saint-pauloise. Une centaine d'exposants ont répondu à l'appel.

"Après le succès de la formule 2023, qui laissait la part belle aux chefs réunionnais pour proposer des accords mets/vins surprenant issus de leur savoir-faire et des produits locaux, les producteurs du Salon ont fait le choix d’un cadre naturel et endémique pour réunir et fédérer", explique l'organisation.

"Cette 5ème édition a une saveur encore plus gourmande cette année. Une cuvée arrivée à maturité pour représenter l’évolution et la richesse du patrimoine gastronomique réunionnais", ajoute Thierry Kasprowicz, critique gastronomique, président de l’Association des Sommeliers de La Réunion et co-organisateur de Vinocité.

- Plus d'une centaine d'exposants -

Pour Michaël Dionisi, co-organisateur "Le Jardin d’Éden sera un cadre parfait où nous retrouverons cette année parmi nos 103 exposants plus de 50 % de production locale réunionnaise. Et bien sûr, des chefs emblématiques de l’île à la fois sur le food court et sur le restaurant éphémère".

Seront présents : cavistes, brasseries, 12 distilleries de l’île. Auxquels s'ajoutent le marché des producteurs et artisans, le food court et le restaurant éphémère.

Au programme, des journées dédiées à la découverte, aux dégustations, à des animations, aux concerts, aux masterclass et aux traditionnels concours.

Le Petit Marché accueillera pour trois jours artisans et producteurs : miels, confitures, fromages, pains cuits sur site, chips péi, et autres pépites.

Les visiteurs pourront se restaurer sur le Food Court où ils retrouveront des chefs réunionnais qui créeront des plats street food à manger sur table, salés et sucrés, mais également, créolités, huîtres et fruits de mer, charcuteries et fromages, smash burgers pizzas, glaces et un fumoir à viande et poisson.

Dans une autre ambiance, le Restaurant Éphémère proposera des menus créés sur mesure par des chefs emblématiques de l’île, et le parrain gastronomie de cette édition, Hugo Riboulet.

Au programme :

- Samedi 9-11 : Dégustations des parrains : l’occasion pour eux de découvrir notre patrimoine et savoir-faire péi et de décerner leurs coups de cœur (16h-17h)

- Dimanche 10-11 : Concours en DUO, ouverts aux professionnels et amateurs du vin, il se déroulera en public et en 3 temps sur scène. (Remise des prix - 18h45)

- Lundi 11-11 : 4e édition du concours du "Meilleur Sommelier de La Réunion" de l’ASR (AssociaIon des Sommeliers de La Réunion) : concours réservé aux professionnels. Le gagnant partira représenter La Réunion au concours national de sommellerie. (15h-16h45)

La scène accueillera ensuite chaque soir, après la fermeture des stands, des soirées concerts et DJ. Une programmation renforcée avec trois têtes d’affiche réunionnaises aux styles variés : Aurus, Cabaret Pat’Jaune et L’Indigo.

Baptisée "le Jardin Gourmand", cet événement espère accueillir 6.000 visiteurs pour cette nouvelle édition.

Informations pratiques :

Les samedi 9 et dimanche 10 de 12h00 à 00h30

Le lundi 11 de 12h00 à 00h

Fermeture de la zone exposiCon/stands à 19h30.

Prix : 15 € en prévente

Tarif dégressif sur place suivant le jour samedi : 19€, dimanche 17€ et lundi 15€ (pass valable sur les 3 jours)

Billeterie, programme : www.vinocite.re

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com