Saint-Paul : des animations pour les Jeux olympiques

Pour animer les vacances et à l'occasion des Jeux olympiques, la ville de Saint-Paul organise le "Club JO 2024" au complexe sportif du front de mer de Saint-Paul. Plus de 30 disciplines à découvrir, des tournois et un écran géant pour regarder les épreuves en direct. Nous publions ci-dessous le post Facebook de la ville de Saint-Paul (Photo rb/www.imazpress.com)

La ville de Saint-Paul vous invite pour une célébration exceptionnelle des Jeux olympiques 2024 !

Le rendez-vous incontournable des vacances :

- lieu : complexe sportif du front de mer de Saint-Paul

- dates : du 26 juillet au 11 août

Venez découvrir l'unique Club JO de l’Océan Indien, notre fan zone officielle pour vivre l'excitation des Jeux olympiques 2024 ! Au programme :

- animations et initiations gratuites : plus de 30 disciplines sportives à découvrir !

- tournois pour petits et grands : badminton, tennis ballon, tchoukball, basket, handball, et bien plus encore !

- écran géant : regardez les épreuves en direct et soutenez nos athlètes français et réunionnais !

Programmation complète à venir. Plus d'informations sur le site internet de la ville.