Saint-Paul : des célébrations pour le Nouvel an chinois

La conférence de presse du Nouvel An chinois s’est tenue ce vendredi 24 janvier 2025 à l’Hôtel de Ville de Saint-Paul, annonçant un programme riche pour célébrer cette nouvelle année placée sous le signe du "Serpent de bois". Les célébrations se dérouleront le samedi 1er février (Photo sly/www.imazpress.com)

"Nous avons une vingtaine de bénévoles qui s'attèlent depuis quelques semaines à préparer les décorations, l'animation, et le planning", détaille Michel You-Seen, président de l'amicale école franco-chinoise de Saint-Paul. "Nous allons accueillir aussi une troupe qui arrivera de Chine", ajoute-t-il. "Elle voyage de Shantou, une ville de 10 millions d'habitants, et c'est une troupe composée d'artistes d'acrobatie, de jonglerie et de clown."

"Cette année, enfin, on peut recevoir une troupe de Chine, chose qui était compliquée depuis la crise Covid", se réjouit Emmanuel Séraphin, maire de Saint-Paul. Il espère que ces célébrations "permettront de faire vibrer notre part de réunionnité chinoise", avec des animations, et des danses des lions devant les commerces du centre-ville.

Le samedi 1er février, la Maison Gran Kour ouvrira ses portes de 10 à 22 heures pour célébrer le Nouvel an chinois.

Au programme :

- Spectacles inédits avec la célèbre troupe d’acrobatie de Shantou

- Défilés et danses des lions dans les rues de la ville

- Ateliers culturels et animations dans les écoles, médiathèques et bibliothèques

- Une soirée festive et conviviale le 1er février à la Maison Gran Kour

