Sur les lignes 60, 61, 74 et 78

Le dimanche 14 juillet 2024, à Saint-Paul, jour de fête nationale, le réseau Kar’Ouest s’adapte avec plus de places sur les lignes 60, 61, 74 et 78. Ne manquez pas le feu d’artifice depuis le débarcadère et le bal sur l’esplanade du marché forain. Nous publions le post du Territoire de l'Ouest ci-dessous (Photo : sly/www.imazpress.com)

Horaires de transport habituels du jour sur l'ensemble du réseau. Plus d'informations sur le site de Kar'Ouest.