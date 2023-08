Saint-Paul est prêt à accueillir ses 12. 578 élèves

Ce mercredi 16 août 2023, Emmanuel Séraphin ainsi que les élus de la ville de Saint-Paul ont fait part de leur politique éducative pour la rentrée scolaires 2023-2024. Ainsi, la ville "s’engage pleinement pour offrir des écoles où on accueille mieux, où on apprend mieux et où on mange mieux dans le cadre du Plan Éducatif Global déployé dans les sept Bassins de vie." a déclaré Emmanuel Séraphin dans le communiqué que nous publions ci-dessous (Photo: ville de Saint-Paul)

Saint-Paul s'engage pleinement pour offrir des écoles où on accueille mieux, où on apprend mieux et où on mange mieux dans le cadre du Plan Éducatif Global déployé dans les sept Bassins de vie.

L’avenir des jeunes générations saint-pauloises représentent un enjeu majeur comme le rappelle le Maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin, à l’école, Adèle-Ferrand, à Plateau Caillou. En 2023, 20% du budget de la commune est exclusivement consacré à l’éducation et à la réussite de nos enfants.

La Députée, également Conseillère Municipale, Karine Lebon, l’Adjoint au Plan Éducatif Global, Salim Nana-Ibrahim, et l’Adjoint à la restauration scolaire, Yann Crighton, détaillent les nouveautés de la rentrée. Les autres élu·es du Conseil Municipal et les équipes administratives participent à cette visite.

- 6,3 millions d’euros pour réaliser des travaux dans les écoles -

Pour mieux accueillir nos enfants, il faut aussi leur offrir des écoles sécurisées. Sur le territoire, de manière globale, cet objectif se traduit par 6,3 millions d’euros investis pour réaliser des travaux dans les établissements scolaires. Cela contribue par exemple à supprimer des radiers, à installer des passerelles ou à sécuriser des trottoirs.

Adèle-Ferrand incarne cette immense ambition destinée à améliorer les conditions d’accueil. 280 000 euros de travaux ont permis de réaménager et de sécuriser la cour (accès pour les élèves des réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté et accès à la cour de l’école maternelle).

Le revêtement de l’aire de jeux a aussi été refait. Après la livraison de l’école de Bellemène en août 2021, la nouvelle école de Roche Plate sera bientôt inaugurée et la reconstruction d’une nouvelle école à Grand Fond se poursuit.

Une autre ambition vise à permettre à tous les élèves de s’épanouir et de s’émanciper sur notre terre apprenante et innovante. Mieux manger pour mieux apprendre passe également par la gratuité de la restauration scolaire pour garantir un repas équilibré à tous. À Saint-Paul, l’instauration progressive de cette mesure forte se poursuit.

- Gratuité de la cantine pour plus de la moitié des élèves les plus modestes -

6 535 élèves soit 56,4% des enfants en bénéficieront dès ce 17 août 2023. Plus de la moitié des enfants des tranches les plus modestes mangeront donc gratuitement.

L’instauration progressive de la cantine à 1 euro sera progressivement élargie aux autres tranches de familles jusqu’en 2026. Par ailleurs, Saint-Paul s’engage pour l’inclusion scolaire de tous les enfants grâce aux classes Ulis, à la classe passerelle et à l’unité d’enseignement autiste.

- Lutter contre le harcèlement scolaire -

Les écoles deviennent ainsi des lieux inclusifs, bienveillants et innovants. Un dispositif innovant illustre cette ambition. Le banc de l’amitié sera prochainement expérimenté dans 12 écoles. Ce banc, déjà installé dans trois écoles, possède un véritable intérêt pour lutter contre le harcèlement scolaire.

Celui-ci permet d’accueillir les enfants qui se sentent seuls, tristes, timides, ou tout simplement solitaires mais aussi les nouveaux élèves. S’asseoir sur ce banc, c’est envoyer un message aux autres élèves.

- L’école numérique renforcée -

Un autre levier actionné concerne l’élargissement du plan numérique dans les écoles. Cette transition engagée vers l’école numérique contribue à cette école où l’on apprend mieux. Cette démarche réduit les inégalités scolaires et la fracture numérique.

2 millions d’euros sont investis pour renforcer cette école numérique et renouveler le matériel. Cette transition engagée vers l’école numérique contribue à cette école où l’on apprend mieux. Le déploiement des assistantes administratives dans les écoles y participe aussi.

À la fin 2023, 100% des établissements seront pourvus. 44 assistantes et assistants aideront les directions d’école qui auront plus de temps à consacrer aux apprentissages des marmailles.

Bonne rentrée aux 12 578 élèves

Saint-Paul, Ville Amie des Enfants, ce n’est pas seulement qu’un titre. C’est une réalité qui se perçoit concrètement dans les écoles de la Ville. Bonne rentrée aux 12 578 élèves et… à leurs parents aussi !