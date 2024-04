La ville de Saint-Paul fière d'accueillir l'Ultra Trail de l'Océan Indien

Ce jeudi 25 avril 2024, lors d'une conférence de presse, la ville de Saint-Paul, représentée par Patrick Legros, a partagé l'enthousiasme d'accueillir l'Ultra Trail de l'Océan Indien. Entre le jeudi 2 et le dimanche 5 mai, des centaines d’athlètes vont prendre part aux six courses prévues entre Saint-Philippe et Saint-Paul. Nous publions le post de la ville de Saint-Paul ci-dessous (Photo : Mairie de Saint-Paul)

