Saint-Paul : installation d'une stèle au Maïdo

Ce lundi 15 juillet 2024, une stèle en basalte a été installée sur le site du belvédère du Maïdo. L’objectif de cette installation est de marquer l’ascension du visiteur et d’illustrer les spécificités géologiques du site. La forme du monument s’inspire de façon poétique du plateau volcanique depuis l’océan et met en évidence sa rupture brutale représentée par les remparts du Maïdo et le cirque en contrebas. Nous publions ci-dessous le post Facebook du Département(Photos : Département de La Réunion)

À terme, plusieurs médias d’interprétation seront installés afin de renforcer l’attractivité de ce site qui constitue un des lieux touristiques les plus visités de l’île.

Ces aménagements s’inscrivent dans le cadre des travaux de requalification des belvédères du Maïdo qui ont débuté en mars dernier, en commençant par le grand belvédère qui bénéficie actuellement d’un remplacement des barrières et la mise en place d’un nouveau garde-corps en acier corten qui sera surmonté d’une lisse ornementale en tamarin. Les belvédères du Nid et du Souffleur seront quant à eux traités en pierre sèche. Une boucle de promenade sera créée avec une accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.