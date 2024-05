L'hermitage : une journée pour sensibiliser sur la prévention du cancer de la peau

Ce samedi 4 mai 2024, rendez-vous au camping de l'Hermitage pour profiter de la Journée du Soleil avec la ville de Saint-Paul et les associations Misolré et Tamarun. Sensibilisation sur la prévention du cancer de la peau, ateliers ludiques autour du soleil spectacles et pleins d'autres animations sont prévues tout au long de cette journée. Nous publions le post de la ville de Saint-Paul ci-dessous (Photo : rb/www.imazpress.com)

La chanteuse Missty sera présente à partir de 16h30 pour met' lambians.

Horaires : 9h30 à 17h