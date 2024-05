Saint-Paul : Journée réunionnaise des zones humides

Ce vendredi 24 et samedi 25 mai 2024 se tiendra la journée internationale des zones humides à Saint-Paul afin de faire découvrir au public la richesse et la diversité de ces espaces. Des projections de films, des visites guidées, des ateliers, des contes, des plantations seront proposés gratuitement au public dans différents lieux de la commune tels que le port de Saint-Gilles, l'Hermitage ou l'Étang de Saint-Paul. Nous publions le communiqué de la Réserve Naturelle Nationale de l'Étang de Saint-Paul ci-dessous (Photo : Sly/www.imazpress.com)

Dans le cadre de la semaine internationale des zones humides Ramsar, qui se déroulera du 20 au 25 mai 2024 à La Réunion, le Groupement d’intérêt Public de la Réserve Naturelle Nationale Etang de Saint-Paul et ses partenaires (Mairie de Saint-Paul, Territoire de l’Ouest, l’Office de Tourisme de l’Ouest, les Port de Plaisance Ouest et la Média-thèque de Saint-Paul) proposent le vendredi 24 mai et samedi 25 mai sur toute la journée de nombreuses activités pour découvrir la richesse et la diversité des zones humides de Saint-Paul.

Les zones humides font partie des écosystèmes dont le déclin, la perte et la dégradation sont les plus rapides. Les indicateurs des tendances négatives actuelles concernant la biodiversité mondiale et les fonctions des écosys-tèmes devraient se confirmer sous l’effet de facteurs directs et indirects tels que la croissance démographique ra-pide, une production et une consommation non viables et le progrès technique connexe, ainsi que les effets né-fastes des changements climatiques.

Elles disparaissent trois fois plus vite que les forêts et constituent l'écosystème le plus menacé de la planète. En 50 ans seulement, soit depuis 1970, 35% des zones humides de la planète ont disparu. Les activités humaines qui en-traînent la disparition des zones humides comprennent le drainage et le remblaiement pour l'agriculture et la cons-truction, la pollution, la surpêche et la surexploitation des ressources, les espèces envahissantes et les change-ments climatiques.

Pour rappeler le rôle essentiel des zones humides, des projections, visites guidées, des ateliers, des contes, des plantations sont proposées gratuitement.



- Le programme -

Le vendredi 24 mai à 18h

Au Port de Saint-Gilles - Place de la Baleine, en partenariat avec les Ports de Plaisance Ouest

Projection de films à 18h : Trésor Caché ; Bichiques à La Réunion ; Le mystérieux voyage des oiseaux de rivage ;

Le samedi 25 mai

Sur le Tour des Roches, en partenariat avec l’Office de tourisme de l’Ouest

Zarlor les Bassins Cachés du Tour des Roches à 8h00 ;

A l'Etang de Saint-Paul

- Visite guidée de la prairie humide de Savanna, avec Fanny à 8h30

- Visite guidée en kayak sur l'Etang de Saint-Paul avec Alexandre et Océane à 9h et 13h ;

A l'Hermitage, en partenariat avec le Territoire de l’Ouest

Balade-découverte de la zone humide de l’Hermitage à 9h;

A la Grotte des Premiers Français, en partenariat avec la Mairie de Saint-Paul

- Ateliers de sensibilisation aux zones humides de 9h à 16h ;

- Atelier tressage de coco, stand de maquillage de 9h à 16h;

- Balade ethnobotanique et repiquage plant’ péi à 10h, 13h et 14h30 ;

- Lecture de contes en plein air à 16h

A la médiathèque de Leconte de Lisle

Projection : “Histoires d'eaux - La forêt humide de la Spree” à 14h

Pour les réservations des activités, il suffit de réserver sur la plateforme suivante : Je réserve une activité, ou par téléphone au 02 62 80 23 00 du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00, et le vendredi de 8h30 à 12h00.