Course

Ce samedi 27 et dimanche 28 avril 2024, la Boucle infernale sera disputé à Saint-Paul. Les participants auront 33 heures pour réaliser 33 fois le tour d'une boucle de six kilomètres avec 165 mètres de dénivelé positif, soit un total de 198 km. L'édition 2024 propose également des animations culturelles, sportives et musicales durant ces deux jours de compétition. Nous publions le post de la ville de Saint-Paul ci-dessous (Photo d'illustration www.imazpress.com)