Saint-Paul : la commune va se retirer de X, annonce Emmanuel Séraphin

Emmanuel Séraphin, maire de Saint-Paul et président du Territoire de l’Ouest (TO) a annoncé ce lundi matin 20 janvier 2025 que la commune Saint-Pauloise va se retirer de X (anciennement Twitter) (Photo rb/www.imazpress.com)

Cette décision a été rendue publique au cours des vœux de l’élu à la presse. Ce sont les "prises de positions extrémistes d’Elon Musk" et "les dérives de son réseau social" qui ont motivé ce retrait, a expliqué l'édile.

Cette annonce intervient alors que de nombreuses personnalités politiques, associations ou encore médias ont annoncé quitter le réseau social à partir de ce lundi, jour d'investiture de Donald Trump aux Etats-Unis, proche d'Elon Musk.

"Les vœux (qu’il présente ce lundi - ndlr) s’inscrivent dans une époque profondément bouleversée", a souligné Emmanuel Séraphin. "Les bouleversements dans le monde sont désormais la norme et les tensions géopolitiques déterminent les enjeux mondiaux", a-t-il ajouté.



Après avoir posé le cadre géopolitique de son propos, le maire de Saint-Paul et président du TO a fait le point sur les différents enjeux et grands défis posés aux territoires qu’il administre.

