Saint-Paul : la Maison des femmes, de la mère et de l'enfant de l'Ouest inaugurée en présence d'Aurore Bergé

Ce mardi 23 avril, Emmanuel Séraphin, maire de Saint-Paul a accueilli Aurore Bergé, ministre dédiée à l’égalité entre les femmes et les hommes et à la lutte contre les discriminations. Lors de cette visite , les officiels ont inauguré la Maison des femmes, de la mère et de l'enfant de l'Ouest. Cette nouvelle structure renforce l'engagement pour l'accès à la santé pour tous et la lutte contre les violences intra-familiales.

"Depuis la labellisation Ville Santé par l’OMS en 2011 jusqu'à la signature du Contrat Local de Santé de deuxième génération l'année dernière, la ville oeuvre sans relâche pour garantir l'accès aux soins pour chacun des concitoyens" souligne la commune.