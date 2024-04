Saint-Paul lance la première réserve communale de sécurité de La Réunion

"Saint-Paul créera la première réserve communale de sécurité civile de La Réunion. Dans le même esprit que les Conseils des Habitants, un vaste appel à candidatures sera lancé en faisant appel à des citoyens volontaires et à des bénévoles mobilisables qui intégreront la réserve communale" a annoncée le maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin, au conseil municipal du 25 avril 2024. Nous publions ci-dessous le communiqué de la mairie de Saint-Paul (Photo mairie de Saint-Paul)

- Venez intégrer la Réserve Communale de Sécurité ! -

Cette volonté d'innover traduit l'engagement citoyen insufflé dans les 7 Bassins de vie. Grâce à cette Réserve, chaque Saint-Pauloise et chaque Saint-Paulois pourra s'impliquer pour protéger la population et le territoire en cas d'événements climatiques, comme les cyclones par exemple.

Cette démarche participative permettra de bâtir nout' tout' ansanm une véritable culture de la gestion du risque. Grâce à cette réponse collective efficace, la Municipalité va fédérer sa population, ses agents communaux, ses partenaires, ses associations et les entreprises car la sécurité est l'affaire de tous.

- Des Permanences d'Accès aux Soins de Santé pour les plus fragiles-

La santé accessible à tous est un droit fondamental. En lien avec le Centre Hospitalier Ouest Réunion, des Permanences d'Accès aux Soins de Santé, destinées aux Saint-Pauloises et Saint-Paulois en très grande détresse sociale, seront déployées dans les Bassins de vie.

Cette nouvelle offre de proximité se matérialise par des consultations médicales délocalisées afin d'aller vers les personnes en difficulté. Ce dispositif remplit une fonction de veille, de repérage de publics vulnérables, de prise en charge ambulatoire et de récupération de droits sociaux.

- Continuité de la prise en charge des personnes sans-abri -

La Ville met à disposition du Centre Communal d'Action Sociale de Saint-Paul un local au sein duquel on continuera à proposer aux personnes sans-abri un petit-déjeuner, un déjeuner, des douches et un pressing pour assurer un accueil de jour.

Suite à l'arrêt de l'activité de l'association CLEF, en charge de la Maison de l'amitié, le CCAS s'est immédiatement mobilisé pour garantir la continuité de ce service.

Cet acteur a été contraint de cesser son action malgré le soutien financier et logistique accordée par le CCAS avec l'attribution d'une subvention de 60 000 euros par le CCAS (28 000 € au titre du fonctionnement et 32 000 € au titre de l'aide alimentaire). La Ville avait aussi co- financé six contrats aidés pour l'accompagner dans ses missions.

- Saint-Paul demande à l'État de revoir sa politique en matière d'insertion -

Afin de soutenir les plus fragiles, le Conseil Municipal a adopté une motion pour demander à l'État de revoir sa politique d'insertion économique tant au niveau national que départemental. Dix millions d'euros de crédits ont été annulés dans le cadre du co-financement d'actions liées à l'Insertion par l'Activité Économique.

De plus, la Direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ne valide plus ou presque de nouveaux Ateliers Chantier d'Insertion (ACI) depuis 2023. Malgré cette baisse importante de moyens, Saint-Paul continue d'amplifier la dynamique en matière d'insertion et d'économie sociale et solidaire avec plus de 400 emplois créés depuis le début du mandat grâce aux ACI. D'ici 2026, l'objectif est de doubler ce chiffre.

C'est pourquoi la Municipalité maintient le renouvellement des subventions 2024 aux ACI. Ce volontarisme permettra à trois associations de financer les Contrats à durée déterminée d'insertion de 44 personnes. Ce soutien fort favorise l'insertion sociale et professionnelle de publics en situation de précarité, tout particulièrement nos jeunes.