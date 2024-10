Saint-Paul : le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance réuni

La Ville de Saint-Paul a réuni ce mardi 29 octobre 2024 son Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD). Cette rencontre plénière, où étaient présents le maire, la procureure de Saint-Denis ainsi que le sous-préfet du secteur, s’inscrit dans une démarche collaborative visant à présenter les nombreuses actions partenariales et à valider la nouvelle stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Saint-Paul)

Le maire Emmanuel Séraphin a souligné l’importance de cette instance comme un outil essentiel de coordination et de réflexion collective, face aux enjeux de sécurité qui touchent la ville. Il a rappelé que les défis de la délinquance sont souvent le reflet de réalités sociales complexes et qu’une approche inclusive et basée sur le dialogue avec les acteurs locaux est primordiale pour répondre aux besoins des Saint-Paulois. Ce diagnostic, fruit de nombreuses consultations avec les habitants, associations, et divers services publics, a permis d'identifier les priorités de la Ville en matière de sécurité.

La Ville de Saint-Paul fait face à des problématiques spécifiques, amplifiées par son dynamisme et son attractivité. Le maire a annoncé le lancement de la nouvelle Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, qui repose sur quatre axes prioritaires : la tranquillité publique, la prévention des infractions impliquant des mineurs et jeunes majeurs, la lutte contre les violences intrafamiliales et faites aux femmes, et une gouvernance renouvelée pour une action publique plus efficiente et transparente.

Dans cette dynamique, le Maire a insisté sur l’importance d’une gouvernance forte et d’un engagement coordonné entre tous les partenaires, de la Gendarmerie aux associations locales, pour que chaque Saint-Paulois puisse bénéficier d’un environnement sûr et serein.



"Nous avons le devoir de nous mobiliser et surtout de mieux nous coordonner. C’est dans cet esprit que nous avons construit, collectivement, avec l’ensemble des partenaires, la nouvelle Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance. Cette stratégie est ambitieuse et elle est adaptée aux spécificités de notre territoire" a déclaré Emmanuel Séraphin