Saint-Paul : les 20 gagnants du meeting d'Athlécoles s'envoleront pour les JO-2024

La ville de Saint-Paul souhaite intensifier la présence du sport dans tous les établissements du premier degré du territoire, en couvrant chaque bassin de vie et chaque quartier. Dans le but de promouvoir la santé et le bien-être, il est désormais obligatoire depuis la rentrée scolaire de consacrer 30 minutes d'activités physiques par jour, en plus des heures d'EPS (éducation physique et sportive). Afin d'instaurer cette pratique sportive dès le plus jeune âge, la Ville de Saint-Paul a mis en place le dispositif "Athlécoles 2024" dans toutes les écoles de Saint-Paul depuis le 8 septembre 2022.

L'athlétisme devient ainsi un moyen de promouvoir la santé, renforcer la cohésion sociale, favoriser l'inclusion et valoriser les valeurs du sport. En prévision des Jeux Olympiques et Paralympiques qui auront lieu à Paris à l'été 2024, la Ville de Saint-Paul s'est engagée à faire découvrir aux jeunes écoliers une variété de disciplines sportives et à détecter les futurs champions de demain. En proposant ces disciplines dès leur plus jeune âge, la municipalité espère susciter des vocations et encourager les enfants à s'inscrire dans des clubs sportifs pour favoriser l'excellence sportive.



- Voyage au coeur des JO pour une délégation de jeunes sportifs -

En collaboration avec la Ligue d'athlétisme, l'Éducation nationale, l'OMSEP, l'UGSEL, la Ville de Saint-Paul, les enseignants concernés et la Direction des Sports, l'USEP ont organisé cette année 7 regroupements dans les bassins de vie.

Le 1er juillet prochain, lors du premier meeting d'Athlécoles qui se tiendra de 14h à 19h au Stade Paul-Julius-BÉNARD, une pré-selection des enfants sera organisée.

À l'issue de cette finale qui regroupera 192 élèves du CE2 au CM2, 20 enfants dont deux originaires du cirque de Mafate seront sélectionnés pour assister aux Jeux Olympiques et paralympiques de Paris 2024.

Du 24 juillet au 1er août 2024, ce projet impliquera le déplacement d'une délégation composée de 20 enfants et 7 encadrants aux JO de Paris. L'objectif principal sera de permettre aux enfants de suivre de près les épreuves des Jeux olympiques. En plus de cela, des visites culturelles seront également organisées pour découvrir le riche patrimoine de la capitale, en explorant ses bâtiments et édifices les plus prestigieux : la Tour Eiffel, le Musée du Louvre, Le Jardin des Plantes...



- "Athlécoles 2024" Un dispositif sportif innovant -

La Ville de Saint-Paul, fière de ses labels "Ville Active et Sportive", "Génération 2024" et "Terre de jeux 2024", s'engage résolument dans la promotion du sport dès le plus jeune âge.

Dans le cadre de son Plan Éducatif Global, la Ville travaille en étroite collaboration avec les écoles et les clubs sportifs du territoire pour mettre en place un Plan Sports ambitieux. En tant que Ville Amie des Enfants (Unicef), Saint-Paul témoigne de sa volonté

de proposer des parcours éducatifs de qualité, favorisant l'épanouissement et le bien-être des enfants à travers les différentes phases de leur vie.

Le sport, notamment l'athlétisme et ses multiples disciplines, s'intègre pleinement dans les écoles grâce à un dispositif novateur. Ce partenariat entre la Ville de Saint-Paul, l'Académie de La Réunion, l'USEP (Union sportive de l'enseignement du premier degré), l'Omsep (Office Municipal des Sports et de l'Éducation Populaire), l'UGSEL (Union Générale Sportive de l’Enseignement Libre) et la Ligue Réunionnaise d'Athlétisme a permis la concrétisation de cette initiative.



- Plus de 6 500 élèves concernés -

Au terme de cette année scolaire, un total de 48 écoles, comprenant 220 classes, ont bénéficié du dispositif Athlécoles. Parmi elles, les trois écoles situées à Mafate (Marla, Roche Plate et Les Orangers) ont bénéficié d'un programme spécial mis en place à la fin de l'année scolaire 2022/2023.

L'objectif principal du programme Athlécoles est d'introduire la pratique de l'athlétisme à tous les élèves des classes de CE2, CM1 et CM2 sur une période de deux années scolaires, dans le cadre de la labellisation "Terre de jeux 2024". 6 500 élèves sont concernés pour la période 2022/2023.



Les objectifs visés :

- Initier les élèves à l'athlétisme dès le CE2 visait plusieurs objectifs:

- Sensibiliser les jeunes saint-paulois sur l'histoire des Jeux Olympiques ;

- Initier les enfants aux disciplines des Jeux Olympiques ;

- Organiser des rencontres sportives ;

- Réaliser la passerelle entre les écoles et les clubs sportifs.

L'Académie de La Réunion s'est engagée à la planification de l'opération, à sensibiliser les élèves aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Elle a assuré la mise en place et le suivi de la continuité de l'apprentissage de l'athlétisme.

La Ligue Réunionnaise d'Athlétisme s'est engagée à la formation et l'accompagnement des éducateurs sportifs de la Ville. Elle était en charge de l'organisation des visites des classes de l'entraînement des sportifs de haut niveau. Elle a effectué la mise en place des parrainages des journées de rassemblements par les sportifs et a orienté les élèves vers les clubs.

L'Union Sportive de l'Enseignement du Premier Degré s'est engagée à l'organisation des 6 regroupements par bassin de vie aidée de la Ligne d'Athlétisme. Elle a accompagné l'Académie de La Réunion dans la mise en place et le suivi de la continuité de l'apprentissage de l'athlétisme.



La Ville de Saint-Paul s'est engagée dans la coordination de l'opération. Elle a mis à disposition les sites sportifs, ainsi que des éducateurs sportifs pour la bonne tenue des interventions. Elle s'est engagée dans la location des transports destinés aux rassemblements et de la communication. Elle a également fait l'acquisition d'un véhicule type fourgon nécessaire

aux rassemblements.

L'Office Municipal des Sports et de l'Éducation Populaire de Saint-Paul s'est engagé dans l'achat d'un kit stadium, d'un kit d'évaluation de vitesse, de trois chapiteaux, tables et bancs, ainsi que la prise en charge du covering du véhicule.

L'UGSEL (Union Générale sportive de l'Enseignement libre) a participé aux différentes initiations et au regroupement des 4 écoles privées de la Commune.

- Des recrutements et des équipements -

Pour cette première édition mise en place depuis le 8 septembre dernier dans tous les quartiers de Saint-Paul, la Ville a recruté deux entraîneurs qualifiés possédant des diplômes fédéraux, ainsi que trois éducateurs détenteurs du brevet d'État. Ils ont été chargés d'encadrer et de guider les élèves dans la pratique de l'athlétisme : saut en longueur et lancer de poids.

En outre, un kit stadium comprenant divers équipements a été installé à l'intérieur des écoles ou sur un site sportif proche des établissements afin de faciliter le bon déroulement des activités. Ce kit comprend tous les éléments nécessaires pour la mise en place des ateliers d'athlétisme, offrant ainsi un environnement propice à la pratique sportive des élèves.



- Les valeurs de l'athlétisme inculquées -

Parce qu'elle est à la base de tous les sports, l'athlétisme combine différentes disciplines sportives telles que la course (demi-fond), le saut de haie, le saut en longueur et à la perche, ou encore le lancer de poids ou de javelot.

Dans ce sport, chacun(e) peut trouver son domaine d'expression, selon ses qualités et ses motivations. L’athlétisme permet la pratique de nombreuses disciplines qui peuvent être pratiquées en nature, dans un stade ou dans une salle.

La pratique de l'athlétisme, c'est aussi :

- Perfectionner les conduites motrices ;

- Améliorer la sécurité et l'efficacité des actions ainsi que l'aisance du comportement ;

- Permettre l'expression des talents et l'épanouissement de chacun(e) ;

- Participer à la lutte contre les discriminations ;

- Contribuer à la prévention du décrochage scolaire en constituant un outil efficace au service de la réussite de tous les élèves.



- Les écoles labellisées "génération 2024" -

À Saint-Paul, huit établissements scolaires ont obtenu le prestigieux label "Génération 2024". Il s'agit des écoles primaires de Palmistes, de Bras Canot, et Mathilde-Frappier-de-Mont-Benoit, des écoles élémentaires Jean-Luc-Daly-Eraya, Louise-Siarane, Fleurimont 2, du Collège de Plateau Caillou et du lycée Évariste-de-Parny.

Ce label, décerné par le ministère de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, a pour objectif de créer des liens entre le milieu scolaire et le mouvement sportif. Ces établissements s'engagent à promouvoir une plus grande pratique sportive au quotidien des élèves et à offrir à chacun l'opportunité de vivre l'aventure olympique et paralympique.

Afin de permettre une continuité de la pratique, sur le temps périscolaire et extrascolaire, ces activités athlétiques ont été proposées dans les accueils de loisirs sans hébergement (petites et grandes vacances) et les mercredis dans le cadre du dispositif d'école municipale d'athlétisme.

Cette année, près de 1 000 enfants ont pu bénéficier de ce dispositif, leur offrant ainsi l'opportunité de découvrir et de s'initier à l'athlétisme dans un cadre ludique et éducatif.