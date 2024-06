Saint-Paul : les inscriptions pour les accueils de loisirs commencent le 1er juillet

Les inscriptions pour les ALSH (Accueils de loisirs sans hébergement) commencent le lundi 1er juillet 2024 et se terminent le lundi 15 juillet. Tous les marmailles âgés entre 3 et 12 ans révolus seront accueillis au sein des centres de loisirs à partir du lundi 22 juillet, et ce, jusqu’au vendredi 9 août. Nous publions le post de la ville de Saint-Paul ci-dessous (Photo : Mairie de Saint-Paul)

Retrouvez les sites d'accueil, les pièces à fournir pour l'inscription et les transports mis en place sur le site de la mairie de Saint-Paul.