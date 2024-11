Saint-Paul : les orientations budgétaires 2025 débattues en conseil municipal

Le conseil municipal de Saint-Paul s'est réuni ce jeudi 21 novembre 2024, pour aborder les orientations budgétaires 2025. Ce rendez-vous a permis de tracer les grandes lignes des ambitions de la commune pour les années à venir tout en consolidant les engagements de cette mandature. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Saint-Paul)

Dans un contexte national marqué par des contraintes financières, la commune de Saint- Paul a rappelé son attachement à l’autonomie des collectivités locales, dénonçant, comme lors du récent Congrès des Maires à Paris, les coupes budgétaires imposées par le gouvernement. « Nous refusons de subir. À Saint-Paul, nous agissons avec responsabilité et ambition, en solidarité avec tous les élus de France mobilisés pour défendre les moyens d’action des territoires », a déclaré le Maire, réitérant son soutien à des initiatives telles que l’opération "écharpe noire".

- 2025 : une année charnière pour Saint-Paul -

Les orientations budgétaires présentées aujourd’hui reflètent une stratégie claire : maintenir un niveau de fiscalité stable tout en poursuivant les investissements structurants.

L’année 2025 marquera ainsi un tournant décisif avec la livraison de nombreux projets majeurs qui redessinent le territoire et répondent aux besoins de la population.

Parmis les réalisations attendues pour 2025 :

- L’aménagement du territoire avec la livraison de plus de 500 logements, un pas de plus pour répondre aux besoins croissants des familles saint-pauloises.

- L’ouverture de l’école de Grand Fond

- La livraison de la piscine de Vue Belle

- L’inauguration de la médiathèque de Plateau Caillou

- L’achèvement des deux chambres funéraires de l’Étang

Ces projets illustrent une ambition forte : celle de faire de Saint-Paul une commune structurée, inclusive et adaptée aux besoins de toutes les générations.

- Un engagement inclusif et solidaire -

Dans le cadre de la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes en situation de Handicap, la ville a multiplié les initiatives en faveur de l’inclusion. Mardi 19 novembre, les Handy’Olympiades ont rassemblé agents communaux, associations et personnes porteuses de handicap autour d’activités sportives et ludiques.

Aujourd’hui, Saint-Paul a également participé au DuoDay, un événement national visant à promouvoir l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. À cette occasion, deux talents nous ont rejoints : la première au service communication, avec une immersion spéciale pour suivre de près le conseil municipal, et la seconde au service patrimoine, pour une expérience unique autour d’une visite guidée organisée pour un groupe scolaire.



Ces actions s’inscrivent dans une volonté forte : construire une commune inclusive, où chacun peut trouver sa place et s’épanouir pleinement.

Avec des priorités clairement définies et des projets concrets en cours de réalisation, Saint- Paul se projette sur la prochaine décennie avec confiance et détermination. Transition énergétique, justice sociale et innovation structurent une ambition forte pour les générations futures.

Le Conseil Municipal d’aujourd’hui n’a pas seulement acté des décisions : il a réaffirmé une vision et tracé la route d’un avenir ambitieux pour tous les Saint-Pauloises et Saint-Paulois.