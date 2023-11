Saint-Paul : les piscines Josselyn Flahaut et Lisette Talate organisent des sessions noctures

Les piscines municipales Josselyn Flahaut à Plateau Caillou et Lisette Talate, sur le front de mer, ouvrent leurs portes au public pendant la saison estivale et les mardis soirs jusqu’au mois de mars 2024. Au programme de ces baignades nocturnes : une ambiance musicale et des animations.

Rendez-vous ce mardi 28 novembre à la piscine Josselyn Flahaut à Plateau Caillou, où une structure gonflable, des cours d’aquabike et un concert musical au bord du bassin vous attendent.

Le mardi 5 décembre, du côté du Front de mer, la piscine municipale Lisette Talate propose une structure gonflable, des cours d’aquabike, et le tout accompagné d’un fond musical.



L'entrée est gratuite.