Saint-Paul : mode et de culture réunionnaise aux Joyaux de Bourbon

Ce dimanche 19 mai 2024, les Joyaux de Bourbon ont mêlé la mode et la culture réunionnaise pour fêter les 25 ans de Sabeykarathy Création. Cette journée a été rythmé par de nombreux spectacles de danses et de musiques du monde, et d'un défilé de mode haut en couleur et riche en histoire. Nous publions le post de la ville de Saint-Paul ci-dessous (Photo : Mairie de Saint-Paul)

"Nous sommes fiers de promouvoir et de soutenir ceux qui font vivre la culture et l’art sur notre belle île", confie la ville de Saint-Paul.