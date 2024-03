Saint-Paul : modification du stationnement et de la circulation pour la braderie commerciale

A l’occasion de la braderie commerciale du lundi 4 au dimanche 10 mars 2024 en Centre-Ville de Saint-Paul, le stationnement et la circulation sont modifiés jusqu'au dimanche 10 mars 2024 de 8h00 à 18h00. (Photo route Barrée photo RB imazpress)

Selon les modalités suivantes :

- Stationnement interdit sur le parking de la rue Suffren à partir du 03/03/24

- Circulation & stationnement interdits à partir du 04/03/24 sur les rues :

- Marius et Ary Leblond, portion comprise entre les rues Eugène Dayot et Rhin et Danube,

- Suffren, portion comprise entre la rue Evariste de Parny et la Chaussée Royale,

- Leconte de Lisle, portion comprise entre la rue Suffren et la rue Eugène Dayot,

- Du Commerce, portion comprise entre la rue Rhin et Danube et la rue Suffren.

- La ruelle de la Poste ainsi que la rue Millet seront interdites d’accès aux véhicules, sauf riverains et les livraisons des commerçants de ces rues. Les accès seront filtrés par un agent ASVP ou un APS sécurité privé.