Saint-Paul : plusieurs projets adoptés pour améliorer la qualité de vie des habitants

Le maire de Saint-Paul, Emmanuel Sépharin, et les élu·es du Conseil Municipal valident plusieurs projets pour améliorer la qualité de vie des Saint-Pauloises et des Saint-Paulois. Un deuxième Baby bus pour soutenir les familles isolées va être mis en place, tandis que des subventions supplémentaires ont été approuvées pour les associations de la ville. Le premier Règlement Local de Publicité de Saint-Paul, qui vise à concilier liberté d’affichage et protection de l’environnement urbain, a aussi été adopté. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Saint-Paul)

- Le CCAS de Saint-Paul plus proche de zot’ ! -

Le Rapport d’Activité du Centre Communal d'Action Sociale de Saint-Paul, de 2020 à 2024, met en lumière la nouvelle dynamique du CCAS qui a renforcé la lutte contre la pauvreté, l’exclusion et la précarité. Cette redynamisation se concrétise par 17 permanences sociales délocalisées et la mobilisation de 12 travailleurs sociaux au sein des Bassins de vie, bénéficiant directement aux personnes fragilisées.

Ces actions concernent aussi les habitants de Mafate, qui ont reçu une aide alimentaire grâce au partenariat du CCAS avec l’association Unir OI, ainsi qu'un accompagnement dédié au handicap avec des permanences dédiées.

- Un deuxième Baby bus pour soutenir les familles isolées -

Saint-Paul, Ville Amie des Enfants, est fière de soutenir les familles isolées dans leur rôle parental à travers l'extension du dispositif “Baby bus”. Ce nouveau Baby bus itinérant accueillera 12 enfants âgés de 5 mois à 5 ans et viendra compléter le premier Baby bus, en activité depuis février 2023.

Le service, qui a prouvé son efficacité, offrira une solution de garde de proximité aux familles du Guillaume, de Saint-Gilles et de Saint-Paul, contribuant à aider les parents tout en favorisant le développement des jeunes enfants.

- Le Projet Éducatif Global pour aider les élèves des écoles à réussir -

La validation du Projet Éducatif Global (PEG) permet de renforcer l'accompagnement éducatif sur l’ensemble du territoire. Ce projet vise à garantir l'égalité des chances, lutter contre les discriminations et à renforcer la synergie entre les acteurs éducatifs et la Ville.

Ce PEG repose sur le triptyque : mieux accueillir, mieux manger et mieux apprendre dans les 66 écoles et ambitionne de créer un environnement éducatif favorable à tous les enfants de Saint-Paul.

- Soutien renforcé au tissu associatif et retour de la Fèt Koko -

Afin de dynamiser la vie associative, le Conseil Municipal valide des subventions supplémentaires à 48 associations locales. 5,2 millions d’euros ont déjà été alloués à 411 associations.

Ce soutien se traduit également par le retour de la Fèt koko, manifestation emblématique de Saint-Paul, organisée à la Grande Fontaine, du 15 au 17 novembre, qui n’avait plus eu lieu depuis 2016.



Cet événement historique répond aux aspirations des habitants et des acteurs associatifs prises en compte par la Municipalité. La Ville accompagnera également plusieurs associations à l’occasion du 20 Desanm et de la Fèt kaf, pour valoriser la culture et l'identité kréol dans les différents Bassins de vie.

- La construction de la médiathèque de Vue Belle avance rapidement -

Des efforts significatifs sont engagés à La Saline avec la réhabilitation en cours de la piscine de Vue Belle, qui rouvrira en 2025, la construction du futur gymnase au niveau du collège Célimène ou la livraison d’équipements de proximité comme l’Espace associatif de Barrage ou le C.A.S.E Eucalyptus.

La construction de la médiathèque de La Saline progresse à un rythme soutenu. Ce lieu de savoir et de culture renforcera l’accès à la culture et à la lecture publique dans les hauts. Les travaux devraient s'achever en juin 2025. Le plan de financement a été validé pour doter cette nouvelle médiathèque d’équipements modernes.

- Reconstruction de l'école de Grand Fond : un projet ambitieux en bonne voie -

Le Conseil Municipal actualise le plan de financement de la reconstruction de la nouvelle école de Grand Fond, un projet ambitieux de 11 millions d’euros, dont 2,2 millions pris en charge par l’État.

Le futur groupe scolaire comptera 18 classes, contre 15 actuellement, et pourra accueillir 450 élèves, contre 348 aujourd’hui et devrait ouvrir en 2025.



- Le Règlement Local de Publicité de Saint-Paul unique à La Réunion -

Le premier Règlement Local de Publicité de Saint-Paul, qui vise à concilier liberté d’affichage et protection de l’environnement urbain, a été adopté.

Ce projet ambitieux se distingue par son approche unique à La Réunion, visant à réduire les nuisances visuelles tout en mettant en valeur nos paysages exceptionnels et notre patrimoine.

Saint-Paul est en effet la seule ville de La Réunion à interdire les panneaux publicitaires de format 4 par 3.

Ce RLP, outil stratégique permet de réaffirmer l’engagement de la Municipalité en faveur d’un environnement visuel harmonieux au service de notre belle commune. Cette pierre angulaire pour l'avenir protégera l’identité de Saint-Paul tout en offrant des possibilités d'expression créative et respectueuse de notre environnement.

Toutes ces initiatives ambitieuses validées par le Conseil Municipal s'inscrivent dans une stratégie globale visant à faire de Saint-Paul une Ville moderne, inclusive et solidaire en construisant de nouveaux équipements publics, répondant aux besoins des familles, des jeunes, des associations et des habitant·es sur tout le territoire.