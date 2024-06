Saint-Paul prépare les Jeux olympiques et renforce les services publics sur son territoire

Les élu·es du Conseil Municipal de Saint-Paul ont validé plusieurs dossiers ce jeudi 27 juin 2024. “Ces décisions reflètent l’ambition de la Municipalité de proposer des services publics de qualité, adaptés aux besoins pour bâtir une Ville où il fait bon vivre et grandir”, réaffirme le Maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo

- L’unique Club JO de l'océan Indien à Saint-Paul ! -

Saint-Paul accueillera le Club JO, la seule fan zone labellisée de l'océan Indien, à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Situé au complexe sportif de Saint- Paul centre, ce lieu de vie et d’échanges permettra aux Saint-Pauloises et aux Saint-Paulois de se rassembler et de vivre pleinement l’aventure olympique avec la retransmission en direct des épreuves olympiques.

Les 300 associations sportives de la commune seront au cœur de cette fan zone qu’elles animeront. Ce site valorisera ainsi le tissu associatif dynamique du territoire.

- Une nouvelle mairie pour offrir plus de services publics -

La Municipalité de Saint-Paul s’engage à remettre plus de services publics au plus près de ses habitant·es avec la construction d’une future mairie. Ce dossier progresse activement grâce à l'acquisition de nouvelles parcelles sur l’îlot centre, situé sur le site de l’ancien hôpital Gabriel-MARTIN.

Ce nouvel équipement public vise à centraliser les services municipaux actuellement dispersés dans le Bassin de vie de Saint-Paul centre. Ce projet renforcera l’accessibilité et l’efficacité des services publics.

- L’Hôtel de Ville sera réhabilité -

La réhabilitation du bâtiment principal de l’Hôtel de Ville est complémentaire au projet de future mairie. Cette opération d’un montant de 2,3 millions d’euros sera confiée à la SPL Grand Ouest.

La salle historique du Conseil Municipal, actuellement condamnée, sera réaménagée et sécurisée pour offrir une salle moderne et adaptée aux besoins. Une salle de mariage avec tous les apparats d’un Hôtel de Ville verra également le jour.

- Extension de l’école Sarda-GARRIGA pour favoriser la réussite des élèves -

L’ambition de proposer plus de services publics se traduit par la volonté de donner à tous les élèves les meilleures conditions pour réussir. Pour répondre à l’augmentation des effectifs scolaires, la Municipalité valide l’acquisition foncière nécessaire pour l’extension de l’école Sarda-GARRIGA, l'aménagement de classes supplémentaires et de salles périscolaires.



Une nouvelle école qui accueille mieux, c’est donner plus de moyens, plus d’équipements publics, et donc plus de chances de mieux apprendre à nos enfants.

- Un engagement éducatif renforcé envers les marmay -

Le Conseil reconduit le Projet Éducatif de Territoire (P.E.D.T) jusqu’en 2027. Ce renouvellement illustre l’importance accordée par la Ville à l’éducation et à la réussite de ses enfants.

Cet engagement de mandature offre aux élèves une gamme variée d'activités culturelles et sportives. En 2024, 21 associations partenaires proposent des accueils dans 55 écoles à plus de 3 400 enfants.

Depuis 2021, ce dispositif a connu une expansion et sera encore renforcé. Le nombre de marmay bénéficiant de l’accompagnement à la scolarité a augmenté de 78 %, et les effectifs périscolaires ont progressé de 7 %, démontrant l’efficacité de cet outil essentiel.

- Plus d’écoles concernées par l’amélioration de la pause méridienne -

Le dispositif d’amélioration de la pause méridienne sera étendu à 15 écoles supplémentaires pour l’année scolaire 2024-2025, soit un total de 27 établissements. La Caisse des écoles investira plus de 300 000 euros pour optimiser ce temps si important pour les enfants.

Cette expérimentation initiée en 2023 permet de mieux répondre aux besoins des 12 065 élèves concernés avec des dispositifs qui apportent une réelle plus-value.



- La Ville investit dans sa jeunesse -

Le Conseil Municipal renforce son soutien à la jeunesse avec 25 nouveaux volontaires en mission de service civique, après l’accueil des 43 services civiques en 2023. Cette opportunité pour les jeunes Saint-Paulois est une occasion de mettre un pied dans le monde professionnel et de réaffirmer notre volonté d’accompagner au mieux l’épanouissement de notre jeunesse.

Ces jeunes, de 16 à 25 ans, et jusqu’à 30 ans pour les personnes en situation de handicap, s’engageront pleinement au service des Saint-Pauloises et des Saint- Paulois pour bâtir un territoire plus fort, solidaire et dynamique dans différents domaines : solidarité, éducation, culture, loisirs, sport, environnement, mémoire et citoyenneté.