Saint-Paul : projection à la belle étoile sur la plage de Cap Homard

Le samedi 8 juin 2024 se lance la 10e édition du Festival de l'Océan, avec une soirée projection à la belle étoile, sur la plage de Cap Homard, à Saint-Paul. Lors de cet événement, accessible gratuitement, seront présentés des films pédagogiques sur l'océan, sa préservation, sa beauté, mais également des œuvres issues des concours photos et vidéos. Nous publions le post de la ville de Saint-Paul ci-dessous (Photo : rb/www.imazpress.com)

Horaires de projection : 18h-21h30

Le Festival a lieu chaque année depuis 2014 sur la côte Ouest de l'île, entre Le Port et Saint-Leu. Il propose des initiations à certaines activités nautiques gratuites, lors des journées d'animation, et de nombreux tarifs réduits.

L'événement invite les Réunionnais.es à adopter les bons gestes pour préserver la faune et la flore marine à travers la replantation d'espèces, la sensibilisation au ramassage des déchets, des jeux autour de la charte d'approche des cétacés et des balades ludiques et pédagogiques sur le littoral.